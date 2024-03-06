Шарий заявил, что в Испании на него напали с автоматом

Меня и жену пытались убить

Одиозный блогер и лидер запрещенной в Украине "Партии Шария" Анатолий Шарий заявил, что на его автомобиль якобы было совершено нападение. Произошло это в Испании, где он и проживает сейчас.

Об этом Шарий написал в Telegram. В подробностях нападения он обозначил, что якобы нападавшие были с оружием.

"Только что в Испании произошло нападение на мою машину с автоматическим оружием", — написал одиозный деятель.

Шарий добавил, что в автомобиле с ним была супруга, которая так же якобы подверглась опасности.

"Только что меня и жену пытались убить, пытались обстрелять автомобиль. Автомат с глушителем. Тип один, второй, по всей видимости, был на подхвате, потому что следили, когда там заезжают и так далее. Сейчас разбираемся. Я не знаю, что с этим делать, об этом должна думать испанская полиция", — сказал блогер.

Он так же акцентировал на том, что якобы полиция знала о том, что готовится покушение и информации у них было достаточно.

"Менее недели назад силовики Испании получили информацию о подготовке покушения. Более того с лицами, с фамилиями и так делее", — добавил Шарий.

Напомним, как писал "Телеграф", в конце октября в Испании неизвестные забросали виллу лидера запрещенной в Украине "Партии Шария", блогера Анатолия Шария "коктейлями Молотова". В результате начался пожар.