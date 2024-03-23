В Україні змінилися ціни на популярні продукти: що подешевшало на 10-12 гривень

Відіграла роль сезонність

В Україні в березні порівняно з лютим знизилися ціни на курятину. Також подешевшали і яйця.

За даними порталу "Мінфін", ціни знизилися досить суттєво — на 10-12 гривень. Здешевлення демонструють усі основні позиції курятини.

Ціни на курятину

У лютому за кілограм курячих стегон потрібно було віддати 106,48 грн., а у березні ціна знизилася до 92,45 грн. Куряча гомілка подешевшала з 78,85 грн. до 67,45 грн., а тушка – з 84,96 грн. до 74,90 грн. Торкнулося зниження вартості та курячого філе — у лютому воно коштувало 161,22 грн., а у березні ціна впала до 153,93 грн.

Ціни на яйця

Дешевшають і яйця — десяток яєць "Квака" в українських супермаркетах в останній місяць зиму коштував 58,01 грн., а в березні вартість знизилася до 55,20 грн. Яйця торгової марки "Ясенсвіт" подешевшали з 61,57 грн. до 58,95 грн. за десяток.

Варто зазначити, що у зниженні цін на курятину та яйця є сезонний фактор. З підвищенням температури повітря та збільшенням світлового дня витрати на виробництво цих продуктів скорочуються. Крім того, навесні кури починають активніше нестись, у тому числі й у господарствах населення. Відповідно пропозиції стає більше, що теж знижує вартість.

Раніше "Телеграф" розповідав, що картопля в Україні може подорожчати ще сильніше. Зниження цін на нього можливе лише після появи нового врожаю.