Запаси обмежені, є дефіцит: чи зміняться ціни на один з головних продуктів до кінця весни

У магазинах може скоро з'явитись новий урожай

На українському ринку постійно змінюються ціни на популярні овочі. За словами фахівців, рекордсменом по росту вартості стала картопля, однак вона збирається подорожчати ще на 15%.

Є дві основні причини здорожчання картоплі — сезон та високі витрати на обслуговування сховищ. Про це повідомили аналітик УКАБ Максим Гопка та директор економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для Thepage.

Пендзин зазначає, що різке здорожчання картоплі пов'язано зі завершенням сезону збору, адже більшість виробників продали свою продукцію ще до початку зими. Тому, як наслідок, це спровокувало збільшення попиту серед населення та зменшення пропозиції.

"В Україні 98% продукції вирощується в господарствах населення. Щоб забезпечити оптимальні умови зберігання овочів, фермерам доводиться робити значні вкладення коштів. Будь-яке зберігання у сховищах чи елеваторах спричиняє фінансові витрати – оплата за енергоносії, відповідні податки, заробітна плата працівникам. Все це, безперечно, додається до кінцевої ціни продукту", — говорить експерт.

А от Гопка зауважує, що окрім скорочення запасів картоплі, є дефіцит якісної продукції.

"Це підтримуватиме ціну високою до перших власних врожаїв. Водночас попит залишається сталим і коливається на межі тенденцій до збільшення", – зауважив він.

Аналітик прогнозує, що до кінця травня вартість буде триматись на високому рівні і є ймовірність, що картопля здорожчає ще на 15%. Однак коли з'явиться перша молода картопля, то ціни поповзуть до 10-13 гривень за кілограм.

Таку ж думку має директор економічного дискусійного клубу. Впродовж цього місяця великих змін цін на картоплю не буде, однак несуттєві коливання все одно очікуються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буряк має вирости в ціні ще на 10%.