Майже на 60 гривень: в Україні змінилася ціна на популярний овоч

Стали відомі актуальні ціни на овоч у супермаркетах

У середині березня у великих українських супермаркетах продовжують змінюватись ціни на різні продукти, у тому числі і на огірки. Цей овоч зараз значно подешевшав.

Дані про ціни на овоч були опубліковані на порталі Мінфін. Йдеться про довгоплідні огірки, вартість яких не стоїть на місці вже не перший місяць.

Станом на 21 березня середній цінник на цей овоч становить 94,99 грн. за один кілограм. Водночас зазначено, що у лютому вартість становила 151 грн. Таким чином ціна змінилася на 56 гривень.

Короткоплідні огірки також за цей період подешевшали на 13,41. Нині середня їхня вартість становить 89,80, тоді як місяцем раніше було 102,41.

Тепличні огірки зараз коштують покупцям 76,90 у супермаркетах. У лютому кілограм овочів продавали по 105,69. Таким чином, різниця у ціні склала 28,79 за один місяць.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в березні в Україні почала дорожчати морква, яка постійно користується великим попитом у покупців. За тиждень овоч став дорожчим більш ніж на 20%.