У кого можуть забрати субсидію вже у квітні: повний перелік причин

Моніторинг субсидантів проводиться регулярно

Українці, які отримують субсидію, можуть втратити право на цю виплату. Є кілька випадків, коли допомогу цієї категорії громадян перестануть надавати.

Детально про це повідомили у Пенсійному фонді України. Зазначається, що українці зобов’язані своєчасно інформувати ПФУ про різні зміни, які можуть вплинути на призначення допомоги. Якщо цього не зробити, субсидію можуть просто скасувати.

Приміром, у квітні втратити субсидії можуть ті, хто не поінформує про зміни, що сталися у березні. Наприклад, якщо субсиданта збільшився обсяг доходів чи було змінено місце проживання. На це субсиданту надається 30 днів.

Про які зміни потрібно інформувати ПФУ

зміна місця проживання;

зміни у складі сім’ї;

одержання додаткового доходу;

зміни переліку одержаних житлово-комунальних послуг;

настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії.

Важливо врахувати, що моніторинг субсидантів проводиться регулярно, тому приховати вищезгадані зміни не вдасться.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як оформити заявку на отримання субсидії у "Дії". Опубліковано покрокову інструкцію.