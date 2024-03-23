Без довідок та черг: як оформити субсидію через "Дію" (покрокова інструкція)
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Це не забере багато часу
Українці, прибутки яких не дозволяють самостійно оплачувати комунальні платежі, мають право на житлову субсидію. Її можна оформити на порталі Дія.
В Україні запустили спрощений варіант подання заяви на субсидію на порталі "Дія", там розповіли, як це зробити. Немає потреби збирати безліч довідок та стояти у чергах.
Перш за все потрібно зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на diia.gov.ua. Це можна зробити за допомогою e-підпису або BankID.
Алгоритм подання заяви:
- зайти в меню "Послуги", клацнути на "Пенсії, пільги та допомогу" та вибрати "Заяву на субсидію";
- перевіряти ще раз свої дані і при необхідності, внести нову інформацію;
- вказати адресу, за якою планується отримання субсидії;
- зі списку вибрати необхідні житлово-комунальні послуги, поставивши галочку навпроти необхідних;
- вказати IBAN рахунки, на який надходитиме субсидія;
- вказати осіб, зареєстрованих у квартирі чи будинку та родичів;
- перевірити правильність даних у сформованій заяві, підписати електронним підписом та надіслати.
Переселенці повинні вказати лише дані тих, хто фактично проживає у житлі. Під час розрахунку житлової субсидії враховуються доходи людей, зазначених у заяві.
Раніше "Телеграф" розповідав, як і куди повідомляти про зміни в домогосподарстві, щоб не позбутися субсидії. Заяву можна передати письмово або відправити її онлайн всього за кілька хвилин.