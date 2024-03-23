Без довідок та черг: як оформити субсидію через "Дію" (покрокова інструкція)

Це не забере багато часу

Українці, прибутки яких не дозволяють самостійно оплачувати комунальні платежі, мають право на житлову субсидію. Її можна оформити на порталі Дія.

В Україні запустили спрощений варіант подання заяви на субсидію на порталі "Дія", там розповіли, як це зробити. Немає потреби збирати безліч довідок та стояти у чергах.

Перш за все потрібно зареєструватися або авторизуватися в кабінеті громадянина на diia.gov.ua. Це можна зробити за допомогою e-підпису або BankID.

Алгоритм подання заяви:

зайти в меню "Послуги", клацнути на "Пенсії, пільги та допомогу" та вибрати "Заяву на субсидію";

перевіряти ще раз свої дані і при необхідності, внести нову інформацію;

вказати адресу, за якою планується отримання субсидії;

зі списку вибрати необхідні житлово-комунальні послуги, поставивши галочку навпроти необхідних;

вказати IBAN рахунки, на який надходитиме субсидія;

вказати осіб, зареєстрованих у квартирі чи будинку та родичів;

перевірити правильність даних у сформованій заяві, підписати електронним підписом та надіслати.

Переселенці повинні вказати лише дані тих, хто фактично проживає у житлі. Під час розрахунку житлової субсидії враховуються доходи людей, зазначених у заяві.

Раніше "Телеграф" розповідав, як і куди повідомляти про зміни в домогосподарстві, щоб не позбутися субсидії. Заяву можна передати письмово або відправити її онлайн всього за кілька хвилин.