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Субсидії переселенцям нараховуватимуть по-новому: що і коли зміниться

Автор
Олена Руденко Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Держава допомагає ВПО платити "комуналку" Новина оновлена 19 березня 2024, 08:36
Держава допомагає ВПО платити "комуналку". Фото Колаж "Телеграфу"

Проєкт рішення перебуває на стадії узгодження

Люди, які через війну змушені були переїхати до більш спокійних регіонів, мають право на отримання субсидії на орендоване житло. У Кабміні розробили новий інструмент виплати допомоги переселенцям, планується реалізувати пілотний проєкт протягом двох років, але він може запрацювати вже цього літа.

"Розмір субсидії враховує вартість оренди у певному регіоні чи населеному пункті країни. Адже ціна на оренду у Києві, Миколаєві, Закарпатті чи у невеликому населеному пункті суттєво відрізняється", — наголосили у Мінсоцполітики.

Крім того, розмір субсидії залежатиме від:

  • кількості осіб у сім’ї, що орендує житло;
  • доходів домогосподарства;
  • можливості оплачувати рахунки за оренду самостійно.

У відомстві пояснили, що чим нижчі доходи, тим більший відсоток вартості оренди покриватиме субсидія. Наразі проєкт рішення перебуває на стадії узгодження в уряді.

"Очікуємо, що після затвердження рішення Уряду вже з червня ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, які документи потрібно надати для оформлення субсидії у 2024 році. Заявник може подавати свій паспорт, так і тимчасове посвідчення або документ біженця.

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#Субсидія #Субсидії #ВПО