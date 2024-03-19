Субсидії переселенцям нараховуватимуть по-новому: що і коли зміниться

Проєкт рішення перебуває на стадії узгодження

Люди, які через війну змушені були переїхати до більш спокійних регіонів, мають право на отримання субсидії на орендоване житло. У Кабміні розробили новий інструмент виплати допомоги переселенцям, планується реалізувати пілотний проєкт протягом двох років, але він може запрацювати вже цього літа.

"Розмір субсидії враховує вартість оренди у певному регіоні чи населеному пункті країни. Адже ціна на оренду у Києві, Миколаєві, Закарпатті чи у невеликому населеному пункті суттєво відрізняється", — наголосили у Мінсоцполітики.

Крім того, розмір субсидії залежатиме від:

кількості осіб у сім’ї, що орендує житло;

доходів домогосподарства;

можливості оплачувати рахунки за оренду самостійно.

У відомстві пояснили, що чим нижчі доходи, тим більший відсоток вартості оренди покриватиме субсидія. Наразі проєкт рішення перебуває на стадії узгодження в уряді.

"Очікуємо, що після затвердження рішення Уряду вже з червня ВПО зможуть скористатися новим інструментом підтримки", — йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" розповідав, які документи потрібно надати для оформлення субсидії у 2024 році. Заявник може подавати свій паспорт, так і тимчасове посвідчення або документ біженця.