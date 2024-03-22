В цьому випадку для субсидії потрібні додаткові документи: як підтвердити непроживання особи

Це знадобиться, якщо зареєстровані мешканці тимчасово або постійно живуть в іншому місці

В Україні добігає кінця призначення субсидій на опалювальний період — він триває до 30 квітня. З 1 травня стартуватиме неопалювальний період. Тим, хто подає документи на отримання субсидії в цей проміжок часу варто зауважити, що в неопалювальний сезон враховуються інші доходи.

Якщо в житлі зареєстрована, але не проживає доросла людина — потрібно додати документи, які підтверджують це. Про це повідомляє Кабмін. Такими документами можуть бути довідки:

про роботи чи навчання в іншому населеному пункті,

з ЖЕК, ОСББ або ЖБК про непроживання особи за адресою домогосподарства,

довідка про сплату за послуги ЖКГ за іншою адресою,

акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства / фактичного місця проживання (його можуть зробити посадовці місцевого самоврядування).

Пенсійний фонд наголошує, в разі роботи в іншому місті дорослої людини, що, наприклад, зареєстрована з батьками в одній квартирі, доходи такої особи можуть не вплинути на субсидію. Для цього потрібно надати довідку з місця роботи. Якщо це неможливо, в декларації вказується відповідна інформація. В такому разі субсидію призначать на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов житла.

Раніше "Телеграф" розповідав про нову субсидію, яка буде доступна для внутрішньо переміщених осіб. Це субсидія на оренду житла, проте надаватимуть її залежно від міста.