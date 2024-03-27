Снова переводим часы: когда в Украине наступит "летнее время" и что с планами Рады отменить переход

"Природным" для большей части территорий нашей страны является именно зимнее время

Март подходит к концу, а это значит, что пора переводить часы на "лето". В этом году стрелки сдвинут на час вперед в 03:00 31 марта. У абсолютного большинства людей время на гаджетах должно измениться автоматически. Вручную необходимо будет перевести разве что аналоговые часы и время на микроволновках и других приборах, не подключенных к сети Интернет.

Заметим, что практика перехода на летнее время существует во многих странах уже более 100 лет. В Украине от подобных переходов пытаются отказаться уже несколько лет и каждый раз что-то не выходит. Сейчас законопроект "Об исчислении времени в Украине" ожидает повторное второе чтение. Правда, ждет он с 2021 года.

Зачем время начали делить на летнее и зимнее

Германия и Австро-Венгрия ввели сезонное время в годы Первой мировой войны, когда не хватало топлива для генерации электроэнергии. Впоследствии этому примеру последовали Франция, Великобритания, Россия, США. Сделали это для того, чтобы "продлить" световой день и таким образом сэкономить на топливе.

После Второй мировой войны часть стран отменила практику, но впоследствии была вынуждена вернуться – из-за нефтяного кризиса в 1970-х.

Теперь переход на летнее/зимнее время продолжают применять около 60 стран мира. В частности, большинство стран Европы, США и Канада. В 2019 году Европейский парламент поддержал отмену сезонного времени в странах Евросоюза. А уже с 2021 года каждая страна-участница могла сама выбирать, сохранить ли действующую систему или отказаться от нее. Однако реформа затормозила, якобы из-за опасений, что это вызовет неразбериху с часовыми поясами и приведет к проблеме с логистикой.

Есть ли смысл в "сезонном времени" в XXI веке

В 1996 году украинское правительство утвердило постановление, регулирующее порядок перевода стрелок часов. Оно действует и ныне. Переход на зимнее/летнее время действительно влияет на экономию электроэнергии в быту и на предприятиях, однако с каждым годом все меньше.

Дело в том, что времена меняются. В современном мире люди имеют разный темп жизни и уже не так подчиняются определенным социальным нормам. Так, переход на летнее время не приносит такой уж большой экономии, а учитывая различные энергосберегающие механизмы влияние вообще нивелируется. К тому же больше электроэнергии потребляют не лампы освещения, а бытовые приборы, использование которых не зависит от времени суток.

Какие страны не переводят часы

Из-за сомнений, зачем это вообще нужно, некоторые страны либо отказались от перехода на сезонное время, либо никогда этого и не делали. К примеру, сейчас часы не переводят Исландия, Казахстан, Грузия, Япония, а также Россия и Беларусь. В общей сложности, более 130 стран.

Между тем, "естественным" для большей части территорий нашей страны является именно зимнее время (Киевское – часовой пояс UTС+2). Только Луганская и частично Донецкая, Харьковская, Закарпатская области находятся в других часовых поясах.

Украина дважды пыталась отказаться от перехода

Первая попытка отменить переход была сделана в 2011. Тогда инициатива подверглась сокрушительной критике и идею отложили в ящик. Второй раз народные избранники попытались изменить "традицию" в 2021 году. В новом проекте закона даже содержалось положение о том, что органы местного самоуправления при необходимости могут рекомендовать время начала рабочего дня для предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности на соответствующей территории. Это должно было бы решить проблему временного разногласия в регионах.

Также в законопроекте отдельно отмечалась важность отказа от единого временного пространства с РФ (Россия находится в часовом поясе UTC+3 и живет по единому времени без перевода часов). Закон должен был урегулировать разные моменты и оставить Украину в "зимнем времени", которое больше никогда не совпадало бы со временем в России.

Однако, как и в ЕС, так и в Украине не было принято окончательного решения. Голосование во втором чтении 19 марта 2021 года не получило достаточной поддержки и проект закона был отправлен на доработку. Сейчас на сайте Верховной рады законопроект уже четвертый год имеет статус: "Ожидает повторного второго чтения".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как и где проверить точно ли часы после перевода на летнее время. Большинство современных гаджетов переводят время автоматически, но бывают и перебои. Поэтому лучше проверить и убедиться, что вы не опаздываете на работу или другую важную встречу.