Ще так тепло не було: прогноз погоди на вихідні у Києві

Синоптики прогнозують мінливу хмарність

Кінець березня порадує своїм теплом столицю. На вихідних очікується суха та не дуже вітряна погода.

У Києві сонце з'являтиметься із-за хмар — переважатиме мінлива хмарність. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У суботу, 30 березня, у столиці очікується до 21 градусів тепла. За даними синоптиків, ранок та день у Києві будуть хмарними, а вечір обіцяє ясну погоду.

Уночі температура повітря опуститься до +8°…+6°, вдень підійметься до +19°…+21°. Опадів у столиці не очікується. Вітер південний, швидкість поривів 3-8 м/с. Вологість 65-75%.

Карта погоди на 30 березня

У неділю, 31 березня, вранці небо у Києві буде ясним, протягом дня сонце може ховатися за хмари. Опадів синоптики не прогнозують. Вдень стовпчики термометра підіймуться до +19°…+21°. Вночі буде досить тепло, температура впаде лише до +14°…+12°. Вітер південний, швидкість 5-10 м/с. Вологість 55-65%.

Карта погоди на 31 березня

Нагадуємо, цього тижня в Україні переважатиме антициклон Niklas. Тому найближчим часом очікується тепла погода.

Раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Києві до Великодня. Варто чекати перепадів температур та опадів, що є типовими для весни.