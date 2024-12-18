Що робити, якщо військовий квиток у "Резерв+" недійсний

З неоновленим документом можуть затримати

Українці можуть оформлювати електронний військово-обліковий документ (ВОД) через мобільний застосунок "Резерв+" або портал "Дія". Це значно спрощує процедуру обліку та використання військово-облікової інформації.

Детальніше про електронні ВОД розповіли юристи компанії "INSEININ". Вони пояснюють, що це цифровий документ, який містить інформацію з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Він також може включати відомості про адміністративні або кримінальні правопорушення, якщо такі були зафіксовані в реєстрі Національної поліції.

Документ містить унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду, який можна використовувати для перевірки його дійсності, зазначають юристи.

Термін дії електронного ВОД

Електронний військово-обліковий документ діє протягом одного року з моменту формування. Його термін дії не може перевищувати строк відстрочки від мобілізації або бронювання, наданого призовникам чи військовозобов’язаним.

Коли ВОД може бути недійсним

Документ вважається недійсним у таких випадках:

якщо відомості з електронного ВОД не відповідають даним, які є в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

особа знята з військового обліку;

дані про особу в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відсутні.

"Якщо мобільний застосунок Резерв+ формує qr-код із відомостями про перебування на військовому обліку — такий електронний військово-обліковий документ вважається дійсним. Перебування військовозобовʼязаного в розшуку районним ТЦК та СП, наявність відмітки про порушення правил ведення військового обліку не є підставою для визнання такого документа недійсним. У випадку, якщо документ не має всієї інформації, а деякі поля не заповненні — не можна його вважати недійсним", — пояснюють правознавці.

Наслідки недійсності документа

Громадяни з недійсним, наприклад, військовим квитком не можуть:

оформити відстрочку від мобілізації або бронювання;

користуватися послугами паспортного сервісу чи консульств за кордоном для отримання паспортних документів;

у разі перевірки можуть бути доставлені до найближчого ТЦК для уточнення облікових даних та притягнення до адміністративної відповідальності.

Як отримати дійсний ВОД

Якщо чоловік не стоїть на військовому обліку, для отримання документа потрібно:

особисто звернутися до ТЦК;

пройти військово-лікарську комісію.

оновити облікові дані та отримати військово-облікову спеціальність.

Після внесення інформації до реєстру можна сформувати електронний документ через "Резерв+" або "Дію".

Раніше "Телеграф" писав, як отримати електронний військовий квиток у "Резерв+" чи "Дія". Створити документ можна у декілька кліків.