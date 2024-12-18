Народився в Україні, але набив три тату з Путіним: всесвітньо відомий танцівник втік із Росії

Путініст планує жити за кордоном

Сергій Полунін, відомий артист балету родом із Херсона, який також є великим прихильником Путіна, оголосив про свій намір залишити Росію. Він повідомив, що його "місія" в РФ завершена, і він більше не відчуває себе там, як удома. Полунін заявив, що втікає за кордон.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram. Поки путініст не знає, куди саме поїде з родиною, але туди, де "душа була б спокійна і на своєму місці".

"Душа не дома. Дякую за все, що зробила для мене Росія. Приходить час і душа почувається не там, де має бути. Давно мій час у Росії закінчився начебто зараз я свою місію тут виконав. Росія стала для мене домом на багато років величезну допомогу мені надали. Все, що мені потрібно і навіть більше мені дали", — написав у дописі пропагандист.

Нагадаємо, що Сергій Полунін неодноразово висловлював свою прихильність до Путіна, називаючи його "ангелом" та "уособленням добра і світла". У 2018 році він навіть зробив татуювання з портретом Путіна на грудях, а згодом додав ще два з його зображенням на плечах.

Також у 2024 році Полунін був довіреною особою Путіна на президентських виборах, а також організовував збори коштів для підтримки російських військових, залучених у так званій "спеціальній військовій операції".

Раніше "Телеграф" розповідав, що пов’язує Зеленського з путіністом Маратом Башаровим. Він назвав "Володю" великою людиною.