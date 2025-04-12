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"Пивні пасочки" замість традиційних: TikTok-блогерка здивувала незвичним рецептом до Великодня

Автор
Владислава Коваль
Дата публікації
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Автор
Цікавий лайфхак на Великдень
Цікавий лайфхак на Великдень. Фото Колаж "Телеграф"

Така ідея викликала суперечки між користувачів

Креативна користувачка TikTok підкорила мережу оригінальним підходом до святкування Великодня — вона показала, як приготувати "пивні пасочки", використовуючи звичайне пиво, білкову глазур і святкову посипку. Відео, де дівчина демонструє приготування незвичного напою у вигляді святкових кексів, стрімко набирає популярності: на момент публікації ролик зібрав понад 57 тисяч вподобань.

Про це йдеться в публікації на її акаунті у TikTok. За словами авторки, для створення "пасок" необхідні три баночки з пивом, білки, 200 грамів цукрової пудри та чайна ложка лимонної кислоти. Суміш збивається вінчиком до густої консистенції, після чого "глазур" наноситься поверх банок і прикрашається яскравою кондитерською посипкою.

Нетривіальна ідея викликала неоднозначну реакцію серед підписників.

Частина користувачів захоплюється вигадкою, називаючи її "свіжим подихом" у святковій кулінарії, та жартома дякує за альтернативу класичним стравам. Інші ж вважають, що подібне трактування святинь виглядає дещо зневажливо. У коментарях навіть розгорілися дискусії щодо доречності подібного рецепту у контексті Великодня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки коштуватиме приготувати або придбати звичайну, традиційну пасху в магазині.

Теги:
#Великдень #Лайфхак #Паска