Чи варто очікувати підвищення тарифів на газ: у Нафтогазі дали чітку відповідь
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Це стосується однієї категорії споживачів
Найближчим часом ціна на газ для побутових споживачів зростати не буде. Зокрема, це стосується тих, хто користується послугами "Нафтогазу".
Про це повідомили у "Нафтогазі", пише Комерсант український. Водночас там не повідомили, чи збережеться ціна на газ для промислових споживачів.
"Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальниками та відповідними споживачами станом на 24 лютого 2022 року", — зазначили у "Нафтогазі".
Наразі ціна за блакитне паливо для побутових споживачів складає 7 гривень 96 копійок за кубометр. Промисловим споживачам доводиться сплачувати більше: їхній тариф – 14 гривень 58 копійок за кубометр.
Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що до кінця опалювального сезону тарифи в Україні не підвищуватимуть. Однак, за його словами, вже у квітні-травні чинний тариф на газ можуть переглянути.