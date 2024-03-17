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Чи варто очікувати підвищення тарифів на газ: у Нафтогазі дали чітку відповідь

Автор
Андрій Мулько Андрій Мулько
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Чи варто очікувати підвищення тарифів на газ: у Нафтогазі дали чітку відповідь

Це стосується однієї категорії споживачів

Найближчим часом ціна на газ для побутових споживачів зростати не буде. Зокрема, це стосується тих, хто користується послугами "Нафтогазу".

Про це повідомили у "Нафтогазі", пише Комерсант український. Водночас там не повідомили, чи збережеться ціна на газ для промислових споживачів.

"Протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, що застосовувалася у відносинах між постачальниками та відповідними споживачами станом на 24 лютого 2022 року", — зазначили у "Нафтогазі".

Наразі ціна за блакитне паливо для побутових споживачів складає 7 гривень 96 копійок за кубометр. Промисловим споживачам доводиться сплачувати більше: їхній тариф – 14 гривень 58 копійок за кубометр.

Нагадаємо, голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що до кінця опалювального сезону тарифи в Україні не підвищуватимуть. Однак, за його словами, вже у квітні-травні чинний тариф на газ можуть переглянути.

Теги:
#Газ #Тарифи #Комуналка