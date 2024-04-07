На какие услуги предоставляется жилищная субсидия в Украине: полный список

Всего определено десять услуг, на которые можно получить выплаты

Некоторые украинцы имеют право на получение финансовой помощи от государства в виде жилищной субсидии. Ее выделяют на определенный ряд услуг.

Речь идет не только об оплате услуг водоснабжения и отопления. Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.

В перечень входят также абонентское обслуживание, жилищные услуги, коммунальные услуги, приобретение топлива для печи. Однако в некоторых случаях есть определенные нюансы, которые следует учесть.

Услуги, на которые предоставляется жилищная субсидия

управление многоквартирным домом;

снабжение и распределение природного газа;

поставки и распределения электрической энергии;

снабжение тепловой энергии;

снабжение горячей воды;

централизованное водоснабжение;

централизованный водоотвод;

обращение с бытовыми отходами;

расходы по оплате абонентского обслуживания по коммунальным услугам;

расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (при использовании в жилом помещении печного отопления).

В ПФУ подчеркнули, что субсидии для приобретения твердого и жидкого печного бытового топлива назначаются в случае, если домохозяйство не получает коммунальную услугу по другому виду отопления. К примеру, не использует централизованное или газовое отопление, или электроотопление.

В случае, если для отопления жилого дома одновременно используется и тепловая энергия, и природный газ или электрическая энергия, то субсидия будет назначена только на один вид отопления. Исключением являются случаи, когда в многоквартирных жилых домах потребителям, установившим автономные системы отопления, начисляется плата за услугу снабжение тепловой энергии в части расходов на отопление мест общего пользования

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно оформить субсидию через "Дія". Опубликована пошаговая инструкция.