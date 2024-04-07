На какие услуги предоставляется жилищная субсидия в Украине: полный список
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Всего определено десять услуг, на которые можно получить выплаты
Некоторые украинцы имеют право на получение финансовой помощи от государства в виде жилищной субсидии. Ее выделяют на определенный ряд услуг.
Речь идет не только об оплате услуг водоснабжения и отопления. Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины.
В перечень входят также абонентское обслуживание, жилищные услуги, коммунальные услуги, приобретение топлива для печи. Однако в некоторых случаях есть определенные нюансы, которые следует учесть.
Услуги, на которые предоставляется жилищная субсидия
- управление многоквартирным домом;
- снабжение и распределение природного газа;
- поставки и распределения электрической энергии;
- снабжение тепловой энергии;
- снабжение горячей воды;
- централизованное водоснабжение;
- централизованный водоотвод;
- обращение с бытовыми отходами;
- расходы по оплате абонентского обслуживания по коммунальным услугам;
- расходы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива (при использовании в жилом помещении печного отопления).
В ПФУ подчеркнули, что субсидии для приобретения твердого и жидкого печного бытового топлива назначаются в случае, если домохозяйство не получает коммунальную услугу по другому виду отопления. К примеру, не использует централизованное или газовое отопление, или электроотопление.
В случае, если для отопления жилого дома одновременно используется и тепловая энергия, и природный газ или электрическая энергия, то субсидия будет назначена только на один вид отопления. Исключением являются случаи, когда в многоквартирных жилых домах потребителям, установившим автономные системы отопления, начисляется плата за услугу снабжение тепловой энергии в части расходов на отопление мест общего пользования
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно оформить субсидию через "Дія". Опубликована пошаговая инструкция.