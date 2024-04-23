Почему в СССР, который жировал на продаже энергоносителей, народ жил бедно: ответ на поверхности

Партию не интересовал комфорт жизни обычного гражданина

В Советском Союзе жизнь была бедной и полной запретов, с кучей ограничений для детей и взрослых. Народ так жил, несмотря на то, что СССР получал огромные доходы от поставок энергоносителей другим странам.

Вырученные средства вкладывались не столько в социальную сферу, как в наращивание влияния Советского Союза. Много денег уходило на развитие военно-промышленного комплекса (ВПК) и поддержку диктатур и коммунистических движений в других странах, пишет "Ukraïner".

Компартия готовила людей к очередной войне. Поэтому она много средств направляла на вооружение и идеологическое воспитание. Детей готовили к войне, воспитывая в "военной атмосфере".

Бытовая жизнь обычных граждан уходила на второй план. Именно поэтому и не хватало товаров массового потребления, а дефициты и большие очереди были обычным явлением.

Граждане выкручивались как могли: искали нужные вещи по блату, делали их своими руками, ремонтировали. Поэтому все, что теоретически могло понадобиться в будущем, не выбрасывали, а хранили.

Образование, медицина тоже были не лучшего качества. Зато "безвозмездные". Они значительно отставали от западных, но советским гражданам не с чем было сравнивать.

Ранее "Телеграф" сообщал, почему в СССР запретили кетчуп. Этот соус сначала массово изготовляли, а затем закрыли производство и запретили на самом высоком уровне.