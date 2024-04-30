Субсидию в Украине можно получить, работая на полставки: названо главное условие

В ПФУ дали детальное объяснение

В список граждан, которые имеют право на получение жилищной субсидии, входят и те, кто работает неполный рабочий день. Важно учесть, что для этого есть определенное условие.

Так, субсидия может быть назначена вашему домохозяйству при условии, что за вас уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование. Об этом рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда.

"В частности, размер которого не меньше минимального в течение трех месяцев в период, за который будут учитываться доходы для назначения субсидии", – пояснили в ПФУ.

Отметим, что данная категория людей может претендовать на возмещение расходов на оплату:

жилищно-коммунальных услуг,

на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

расходов на управление многоквартирным домом, в котором создано объединение совладельцев многоквартирного дома, жилищно-строительный (жилой) кооператив, и расходов на коммунальные услуги в таком доме,

абонентского обслуживания для потребителей коммунальных услуг, что предоставляются по индивидуальным договорам о предоставлении коммунальных услуг или по индивидуальным договорам с обслуживанием внутридомовых систем предоставления коммунальных услуг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие документы необходимы украинцам для оформления заявления на получение субсидии.