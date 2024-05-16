Стали відомі нові подробиці жорстокого вбивства українця у Польщі: фермерам загрожує довічне

Не всі фігуранти справи визнали свою провину

Польських фермерів, яких підозрюють у звірячому вбивстві українця, взяли під варту. Правоохоронці з’ясували їхній мотив.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема, Ibytow .pl. Двом фігурантам загрожує довічне ув’язнення.

Двом полякам — господареві ферми та його працівникові, повідомили про підозру у вбивстві, а жінку звинувачують у ненаданні допомоги особі, життю чи здоров’ю якої загрожувала небезпека, а також приховування слідів злочину. Один із чоловіків та жінка зізналися у злочині, а другий чоловік вину заперечує. Але, попри це, усі троє найближчих трьох місяців проведуть у СІЗО. Чоловікам загрожує довічне ув’язнення, а жінці – до 5 років ув’язнення. У прокуратурі кажуть, що мотив, який назвав один із підозрюваних, "нераціональний і відірваний від реальності". Усі подробиці вбивства з’ясовуються.

Нагадаємо, що інцидент стався в ніч із 11 на 12 травня. У селі Рокичині Поморського воєводства спалахнула будівля на великій фермі. Коли пожежники ліквідували вогонь, то виявили тіло чоловіка. Вбитий виявився 48-річним громадянином України.

Через 16 годин роботи на місці злочину поліція затримала трьох підозрюваних: двох чоловіків 34 та 37 років, а також 35-річну жінку. Вони поляки — подружня пара, власники ферми та їхній співробітник. Зібрані докази вказували на те, що вони спочатку по-звірячому вбили українця (імовірно сокирою), який працював у них на фермі, а потім розчленували його та підпалили будівлю, намагаючись замістити сліди.

Власники ферми заможні: володіють господарством у кілька сотень гектарів, розводять велику рогату худобу та продають м’ясопродукти. У них є двоє дітей: піврічний син та дочка шкільного віку. Чоловік з України працював у них кілька місяців, але поки що невідомо отримував він гроші за свою працю, чи тільки житло та їжу. Достеменно відомо, що працював він без трудового договору.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у справі про вбивство українських військових у Німеччині стали відомі нові подробиці.