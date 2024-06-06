Можливі аварійні відключення: українцям розповіли, де 7 червня вимикатимуть світло

Починаємо звикати до графіків

У п'ятницю, 7 червня, на всій території України діятимуть ліміти споживання електроенергії, про що в "Укренерго" попереджали й раніше. При перевищенні лімітів споживання, будуть застосовуватися графіки аварійних відключень.

Про це повідомляє "Укренерго". Зазначають, що 7 червня прогнозується дефіцит в енергосистемі. Тому змушені вдаватися до непопулярних кроків, а саме аварійних відключень.

"Завтра, 7 червня, дефіцит в енергосистемі прогнозується протягом всієї доби. Ліміти на споживання електроенергії будуть діяти для кожної області з 00.00 до 24.00. При перевищенні лімітів споживання, будуть застосовуватися графіки аварійних відключень", — йдеться у повідомленні.

Також, в компанії вкотре нагадали про те, що головна причина застосування заходів обмеження – наслідки нині вже шести ракетних ударів росіян по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень – цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

Щодо допомоги країн Європи, то 5 червня на запит оператора енергосистеми Польщі, Україна з 11:00 до 16:00 приймала надлишки електроенергії з цієї країни.

Нагадаємо, нещодавно "Телеграф" поспілкувався з незалежною експерткою з ядерної енергетики Ольгою Кошарною. Вона розповіла унікальні подробиці про реальний стан української енергетики та справжній стан справ у ядерній енергетиці ЄС. Повну версію читайте у матеріалі "Телеграфу": В Україні будуть відключати світло на 20 годин? Коли це можливо — пояснює експерт