На велику сцену поки що не виходили: Олег Скрипка розповів, чим займаються його сини
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Український музикант має чотирьох дітей, але тільки одному вже виповнилося 18
Сини українського рок-музиканта, лідера гурту "ВВ" Олега Скрипки теж займаються музикою. Також вони беруть участь в організації фестивалю "Країна мрій", проте на ньому вони ще не виступали.
Про це він розповів в інтерв’ю "Телеграфу": Нам потрібні етнічна та мовна гігієна: Олег Скрипка про перемогу та концерт на руїнах Кремля
"Хлопці на повну міць залучені до організації фестивалю. Вони співпрацюють з артистами та волонтерами. Наприклад, Роман складає програму на рок-сцену і контактує з командами музикантів. Устиму я зробив пропозицію щодо його виступу на сцені, він відмовився: "Я ще не готовий!", — зазначив музикант.
Скрипка додав, що Устим робить музику в жанрах хіп-хоп та r’n’b, але відмовився від продюсерської підтримки батька, оскільки всього хоче досягти самостійно.
"Устим — мелодист, у нього виходить хороша лірика, не така "кучерява", як у мене, але звучить добре і переконливо", — додав рокер.
Щодо дружини музиканта Наталії, то вона займається етносценою на фестивалі "Країна мрій", тоді як він сам займається рок-сценою. Сам фестиваль Олег Скрипка називає "п’ятою дитиною".
Як відомо, у Скрипки четверо дітей, з яких лише Роман досяг повноліття. Устиму, Олесі та Зоряні поки не виповнилося 18.
Устим Скрипка виступає під псевдонімом USTYM, а з його творчістю можна ознайомитись у його YouTube-каналі.
Раніше "Телеграф" писав, що Скрипка розповів, чому не ділить росіян на "хороших" та "поганих".