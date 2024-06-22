"Групами покидають зал": чим вразили військові та цивільні на концертах Олега Скрипку

Були дуже щемливі виступи

Відомому співаку та музиканту українського шоубізнесу Олегу Скрипці нещодавно виповнилось 60, за останні роки своєї творчості він часто їздив на схід України, підтримувати наших військових. Що його вразило під час таких концертів та чим вони відрізняються від цивільних?

Відповідь на це питання він дав "Телеграфу" в інтерв'ю "Нам потрібні етнічна і мовна гігієна: Олег Скрипка про перемогу і концерт на руїнах Кремля".

За його словами, до військових він їздив переважно з "Культурним десантом". Були і спонтанні виїзди, хоча здебільшого вони заплановані завчасно. Скрипка відвідував не лише прифронтові ділянки, а й місця, де військові навчаються.

"Були дуже щемливі виступи, після яких люди одразу вирушали на лінію зіткнення. На прифронтових концертах неодноразово зі сцени спостерігав, як військові підводяться і групами покидають "залу" — йдуть на завдання або, навпаки, посередині виступу з’являються запилюжені воїни і долучаються до глядачів", — каже Скрипка.

Артист згадує, що під час таких поїздок найбільше вражає той спокій, впевненість і врівноваженість, які спостерігаються у наших воїнів. Він наголошує, що саме цього нам, "мирняку", найбільше не вистачає.

"Саме під час поїздок на схід відбувається персоналізація нашого захисту — розумієш, хто саме тебе захищає, хто ці люди і в якому вони стані. І це дуже заспокоює. Як правило, воїни мовчазні і їх важко "розкачати" на концерті", — додає співак.

Також він помітив, що наші люди з війною стали добрішими. Адже їх легше залучити до різноманітних ініціатив, взаємодії та допомоги. Фестиваль завжди важко робити, і через фінансові складнощі в тому числі, а зараз під час війни люди підключаються миттєво.

Раніше "Телеграф" писав, що Скрипка розповів, чому не ділить росіян на "хороших" і "поганих".