На большую сцену пока не выходили: Олег Скрипка рассказал, чем занимаются его сыновья

У украинского музыканта четверо детей, но только одному уже исполнилось 18

Сыновья украинского рок-музыканта, лидера группы "ВВ" Олега Скрипки тоже занимаются музыкой. Также они участвуют в организации фестиваля "Країна мрій", однако на нем они еще не выступали.

Об этом он рассказал в интервью "Телеграфу": Нам нужны этническая и языковая гигиена: Олег Скрипка о победе и концерте на руинах Кремля

"Парни вовсю привлечены к организации фестиваля. Они сотрудничают с артистами и волонтерами. К примеру, Роман составляет программу на рок-сцену и контактирует с командами музыкантов. Устиму я сделал предложение о его выступлении на сцене, он отказался: "Я еще не готов!", — отметил музыкант.

Скрипка добавил, что Устим делает музыку в жанрах хип-хоп и r’n’b, но отказался от продюсерской поддержки отца, поскольку всего хочет добиться самостоятельно.

"Устим — мелодист, у него получается хорошая лирика, не такая "кудрявая", как у меня, но звучит хорошо и убедительно", — добавил рокер.

Что касается жены музыканта Натальи, то она занимается этно-сценой на фестивале "Країна мрій", в то время как он сам занимается рок-сценой. Сам фестиваль Олег Скрипка называет "пятым ребенком".

Как известно, у Скрипки четверо детей, из которых только Роман достиг совершеннолетия. Устиму, Олесе и Зоряне пока не исполнилось 18.

Устим Скрипка выступает под псевдонимом USTYM, а с его творчеством можно ознакомиться в его YouTube-канале.

Роман и Устим Скрипки

Ранее "Телеграф" писал, что Скрипка рассказал, почему не делит россиян на "хороших" и "плохих".