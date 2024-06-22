В Україні не буде таких легенд, як були в СРСР у Другій світовій: Скрипка назвав причини

Створення легендарних героїв — це робота військової пропаганди, зазначив він

В умовах нелюдської агресії Росії проти України, в нас з'явилося чимало героїв, які продемонстрували видатну сміливість та героїзм — Роман Грибов , який сказав фразу про "русский военный корабль", Олександр Мацієвський, якого розстріляли після фрази "Слава Україні!" . Проте з низки причин їхні подвиги недостатньо висвітлюються.

Про своє бачення причин, з яких в Україні нема своїх "Матросових", "Гастелло", "Мересьевих" і "Космодем’янських", в інтерв'ю "Телеграфу" розповів соліст гурту "Воплі Відоплясова": Нам потрібні етнічна і мовна гігієна: Олег Скрипка про перемогу і концерт на руїнах Кремля

"Створення легендарних героїв — це робота військової пропаганди. Наведені зразки — це радянська пропаганда, і ще пам’ятаємо німецьку та американську. Треба визнати, що у нас військової пропаганди бракує, бо іноді інформаційні потоки пускаються напризволяще. Також маємо відзначити великий вплив кремлівських ботів на наш інформаційний простір. Тому за таких умов з'явитися "Гастелло" і "Матросови" не можуть", — пояснив він.

Варто зазначити, що історії радянських героїв були вигадкою. Радянська пропаганда заради гарної картинки викривлювала факти. Так, наприклад, Зоя Космодем’янська, яку наприкінці листопада 1941 року у Підмосков’ї стратили фашисти та яка була однією з ікон пропаганди СРСР, дуже неоднозначна постать. Мешканці поселення, де сталася трагедія, насправді плювали їй вслід, коли її вели на шибеницю. Адже за наказом зверху Космодем’янська палила їхні хати, аби в лютий мороз фашистам не було куди сховатися і обігрітись. Вона виконувала наказ, не думаючи про мирних жителів.

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