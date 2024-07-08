Залужному — 51. "Валерчик", котики в Instagram та мрія дитинства: п’ять цікавих фактів з його життя
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Деякі факти про екс-главкому маловідомі
Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у понеділок, 8 липня, святкує свій день народження. Цього дня йому виповнилося 51 рік.
Телеграф пропонує читачам дізнатися цікаві факти з його життя. Про деякі із них мало хто колись чув.
З відкритих джерел вдалося дізнатися, чим захоплюється колишній главком, яку музику воліє слухати і який контент любить дивитися у соціальних мережах.
Валерій Залужний — хто він
Валерій Федорович Залужний – колишній головнокомандувач ЗСУ, генерал у відставці. Герой України Надзвичайний та Повноважний Посол України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії.
Прізвисько зі школи
У дитинстві Валерій Залужний був не надто високого зросту і мав рожеві щічки. Однокласники називали його "Валерчик" через його милий вигляд. Проте вже з роками він виструнчився і ці невинні жарти більше ніхто вже не використав.
Диско та метал
Уподобання Валерія Залужного у музиці дуже своєрідні. Він любить послухати диско 80-х. Але також йому подобаються пісні метал-групи Рамштайн. Все залежить від настрою.
Залужний в Instagram
Щоб розвантажити думки, Залужний любить погортати стрічку "Інстаграм". До речі, він віддає перевагу контенту з котиками, пише РБК-Україна.
Ким мріяв стати
Валерій Залужний у своєму дитинстві та юнацтві хотів пов’язати своє життя з гумором та бути коміком. Але все ж таки його пристрасть до військової справи взяла гору і стала головною частиною життя ексглавкому ЗСУ.
Вулиці на його честь
Мало хто знає, але у Дніпропетровській та Хмельницькій областях є вулиці, названі на честь Валерія Залужного.
Нагадаємо, раніше "Телеграфу" стало відомо, що Валерій Залужний уже виїхав до Лондона.посаду посла у Великій Британії. Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський 7 березня 2024 року затвердив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії.
До цього, 8 лютого 2024 року Володимир Зеленський відправив Валерія Залужного у відставку, а разом із ним і все командування Сил оборони України.