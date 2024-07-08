Залужному — 51. "Валерчик", котики в Instagram та мрія дитинства: п’ять цікавих фактів з його життя

Деякі факти про екс-главкому маловідомі

Колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний у понеділок, 8 липня, святкує свій день народження. Цього дня йому виповнилося 51 рік.

Телеграф пропонує читачам дізнатися цікаві факти з його життя. Про деякі із них мало хто колись чув.

З відкритих джерел вдалося дізнатися, чим захоплюється колишній главком, яку музику воліє слухати і який контент любить дивитися у соціальних мережах.

Валерій Залужний — хто він

Валерій Федорович Залужний – колишній головнокомандувач ЗСУ, генерал у відставці. Герой України Надзвичайний та Повноважний Посол України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії.

Прізвисько зі школи

У дитинстві Валерій Залужний був не надто високого зросту і мав рожеві щічки. Однокласники називали його "Валерчик" через його милий вигляд. Проте вже з роками він виструнчився і ці невинні жарти більше ніхто вже не використав.

Диско та метал

Уподобання Валерія Залужного у музиці дуже своєрідні. Він любить послухати диско 80-х. Але також йому подобаються пісні метал-групи Рамштайн. Все залежить від настрою.

Залужний в Instagram

Щоб розвантажити думки, Залужний любить погортати стрічку "Інстаграм". До речі, він віддає перевагу контенту з котиками, пише РБК-Україна.

Ким мріяв стати

Валерій Залужний у своєму дитинстві та юнацтві хотів пов’язати своє життя з гумором та бути коміком. Але все ж таки його пристрасть до військової справи взяла гору і стала головною частиною життя ексглавкому ЗСУ.

Вулиці на його честь

Мало хто знає, але у Дніпропетровській та Хмельницькій областях є вулиці, названі на честь Валерія Залужного.

Нагадаємо, раніше "Телеграфу" стало відомо, що Валерій Залужний уже виїхав до Лондона.посаду посла у Великій Британії. Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський 7 березня 2024 року затвердив кандидатуру Валерія Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії.

До цього, 8 лютого 2024 року Володимир Зеленський відправив Валерія Залужного у відставку, а разом із ним і все командування Сил оборони України.