Не тільки Інночка: як милозвучно звертатися до неї українською
- Автор
-
- Дата публікації
-
У церковній традиції це ім’я спочатку було чоловічим
Ім’я Інна має чимало ніжних і милозвучних варіантів, якими можна звертатися до його власниць у повсякденному житті. Деякі з них звучать звично, а інші можуть стати особливим проявом любові та близькості.
Про українські варіанти імені Інна розповідає "Телеграф" із посиланням на наставника з техніки мовлення Адама Діденка. Також існує кілька версій тлумачення цього імені, а з ним пов’язують цікаві історичні та християнські традиції.
Читайте також: "Без "Ілюші", але лагідно: як правильно звертатися до Іллі українською".
В українській мові ім’я Інна має чимало лагідних форм. Серед найпоширеніших — Іночка, Інночка, Інуся, Інуля, Інюта та Іна.
Що означає це ім'я
Саме ім’я найчастіше тлумачать як "бурхливий потік", "стрімка течія" або "вируюча вода". Такі образи символізують рух, енергію, внутрішню силу та наполегливість. Водночас є кілька версій походження імені: його пов’язують із латинськими, грецькими та давньогерманськими словами зі значеннями "текти", "плавати" або "бурхливий потік".
За іншою версією, ім’я Інна має зв’язок з Інанною — шумерською богинею любові, родючості та війни. У християнській традиції воно відоме завдяки святому мученику Інні, який походив зі Скіфії та був учнем апостола Андрія.
Раніше "Телеграф" також пояснював, які українські форми імені Олександр варто використовувати замість звичного скорочення "Саша".