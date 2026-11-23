У церковній традиції це ім’я спочатку було чоловічим

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Ім’я Інна має чимало ніжних і милозвучних варіантів, якими можна звертатися до його власниць у повсякденному житті. Деякі з них звучать звично, а інші можуть стати особливим проявом любові та близькості.

Про українські варіанти імені Інна розповідає "Телеграф" із посиланням на наставника з техніки мовлення Адама Діденка. Також існує кілька версій тлумачення цього імені, а з ним пов’язують цікаві історичні та християнські традиції.

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В українській мові ім’я Інна має чимало лагідних форм. Серед найпоширеніших — Іночка, Інночка, Інуся, Інуля, Інюта та Іна.

Що означає це ім'я

Саме ім’я найчастіше тлумачать як "бурхливий потік", "стрімка течія" або "вируюча вода". Такі образи символізують рух, енергію, внутрішню силу та наполегливість. Водночас є кілька версій походження імені: його пов’язують із латинськими, грецькими та давньогерманськими словами зі значеннями "текти", "плавати" або "бурхливий потік".

За іншою версією, ім’я Інна має зв’язок з Інанною — шумерською богинею любові, родючості та війни. У християнській традиції воно відоме завдяки святому мученику Інні, який походив зі Скіфії та був учнем апостола Андрія.

Ім’я Інна має кілька версій походження та пов’язане з християнською традицією Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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