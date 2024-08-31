Военных кормят "надутым мясом": офицер Чорновол пожаловалась на снабжение от Минобороны (видео)

Офицер ВСУ просит разобраться с продуктовым довольствием военных

Военных кормят "накаченным тошнотворной водой" мясом. При попытке приготовить его мясо пенится и издает неприятный запах.

На качество продуктов пожаловалась офицер ВСУ Татьяна Чорновол. Она не понимает для чего Минобороны тратит миллионы гривен на закупки продуктов, если они настолько низкого качества.

По словам Чорновол, военным выдавали много мяса в 2022 году и в первые месяце 2023 года. Оно составляло основу их рациона, поэтому бойцы питались отлично — "качественной свининой с гарниром из качественного филе". Мясных продуктов было настолько много, что военные просили волонтеров не привозить им ничего из еды. Но в 2023 году ситуация ухудшилась.

"Сначала начали выдавать надутые водой бедра и окорочка. При чем в эту воду подмешивают какую-то гадость, мясо пенится и воняет, так что блевать хочется. Затем стали снабжать свининой и куриным филе, которые накачаны водой. Причем с каждым месяцем количество рвотной воды в мясе увеличивается. Без воды не поступает ни кусочек. Все стало несъедобным. Чтобы его приготовить: мы размораживаем, промываем, затем отвариваем, снова промываем и уже готовим. В 2024 мы снова начали просить волонтеров передавать нам продукты. Есть три гадких запаха на фронте: мертвечины, мышей и армейского мяса. Это просто трэш, чем дальше, тем хуже", — сказала офицер, опубликовав кадры, как пенится армейское мясо.

Она рассказала, что последней точной стал "брезгливый фарш" из этого же мяса. Больше продукты Татьяна Чорновол не получает, а покупает за свои деньги. Офицер заявила, что от Минобороны ей не нужно ничего, кроме БК и мяса. Все остальное военные могут купить за свой счет.

"Бензин и дизель в последний раз получали в 22 году. Нам не трудно ходить и покупать. Форму, обувь и прибамбасы все покупаю сама. Мне нафиг не надо армейское, за боевые могу купить самого лучшего качества. А вот получать мясо на 2 десятка ротиков личного состава было удобно и значительная экономия средств. Однако сейчас из-за качества мы остались и без мяса", — сказала офицер.

Она подчеркнула, что чем больше антикоррупционеров приходит в Минобороны, тем хуже живется обычным солдатам.

"Вообще то, кто мне объяснит, почему чем больше антикоррупционеров приходит работать в МО, чем хуже становится мясо? Вы, аля-шабунины антикоррупционеры-уклонисты, хоть что-то полезное, хоть немножечко для армии сделать можете? Или только бла-бла-бла. Зачем, спрашиваю, тогда все это довольствие и миллиарды долларов которые на это уходят ежегодно", — резюмировала Татьяна Чорновол.

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