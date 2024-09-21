Підкуповував виборців і був фігурантом скандалів: що відомо про героя нового розслідування Bihus.Info Валерія Дубіля

Він уже 17 років є народним депутатом

Нове розслідування Bihus.Info встановило, що народний депутат від "Батьківщини" Валерій Дубіль міг збудувати маєток посеред лісу на землі державного підприємства "Ліси України". За рішенням суду цей незаконний самобуд хтось має знести, але цього не робиться.

"Телеграф" розповідає, що відомо про народного депутата із 17-річним стажем Валерія Дубіля. Із січня 2019 року він є заступником голови партії "Батьківщина". Також він – член Президії Політради та голова Чернігівської обласної партійної організації.

У 2014 році Дубіль став фігурантом антикорупційного розслідування через незадекларований бізнес. Був і ще один скандал — на довиборах до Верховної Ради у 2016 році у Чернігові Дубиля впіймали на підкупі виборців, він роздавав сертифікати на 200 грн на отримання ліків.

За даними порталу "Чесно", 7 березня 2019 року тодішній генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Дубіль за участю російських політтехнологів організував мережу агітаторів. Він планував підкупити виборців для перемоги Юлії Тимошенко під час президентських виборів.

У 2020 році стосовно Валерія Дубіля було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 209 КК України – легалізація (відмивання) доходів у особливо великому розмірі. Йдеться про доходи, отримані внаслідок незаконного переоформлення корпоративних прав агрохолдингу.

У Верховній Раді Дубіль обіймає посаду першого заступника голови Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Згідно з його декларацією за 2022 рік, у власності його сім’ї є земельні ділянки, нежитлові приміщення, автомобіль Audi Q7, заощадження та гроші у банках, у тому числі й на Кіпрі. Майно переважно записано на членів сім’ї. Нардеп одружений і має чотирьох дітей.

Дубіль активно займається благодійністю та допомогою ЗСУ. Він є головою наглядової ради "Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія". Його Facebook-сторінка рясніє фото з благодійних заходів, з прифронтових міст та моментами передачі допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, хто обіймає топ-посади у державних компаніях і чим вони відомі. Розслідування провели журналісти Bihus.Info.