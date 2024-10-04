"Так красиво милиці ще ніхто не маскував": Світоліна потрапила на обкладинку журналу (фото)

Титулована спортсменка у вільний час стала моделлю

Відома українська тенісистка Еліна Світоліна, яка нещодавно відсвяткувала ювілей, засвітилася на обкладинці L’Officiel Ukraine. Спортсменка потрапила до колекційного видання за осінь 2024 року.

Про це повідомила тенісистка на своїй сторінці в Instagram. У журналі відзначили перемоги українки на міжнародній арені.

Еліна Світоліна на обкладинці L’Officiel Ukraine

"Найтитулованіша українська тенісистка в історії. Її життєпис складається з багатьох "стала першою". Перша українка зі званням третьої ракетки світу. Перша українка, що принесла своїй державі тенісну медаль на Олімпійських іграх. Перша українка, яка увійшла до півфіналу "Вімблдону". Перша українка, що перемогла вісім найкращих тенісисток світу під час турніру в Сінгапурі", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, Світоліна приїхала до Києва після операції на нозі. Спортсменка зараз пересувається на милицях, про що в коментарях пожартував український телеведучий Андрій Бєдняков.

"Так красиво милиці ще ніхто не маскував", — написав Бєдняков.

Нагадаємо, у серпні 2024 року Світоліна обіграла представницю Вірменії Еліну Аванесян (6:4, 6:3). Після матчу українка не потиснула руку суперниці, яка раніше грала за РФ.