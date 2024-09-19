Світова рекордсменка Магучіх святкує день народження: гарячі образи українки (фото)

Легкоатлетка нерідко публікує яскраві знімки у себе в соцмережах

У четвер, 19 вересня, українській стрибунці у висоту, олімпійській чемпіонці Ярославі Магучіх виповнилося 23 роки. Минулий сезон видався для легкоатлетки надуспішним – українка виграла "золото" на Олімпіаді в Парижі та встановила світовий рекорд!

"Телеграф" пропонує до вашої уваги добірку гарячих образів спортсменки, яка у вільний від легкої атлетики час нерідко ставала моделлю. Магучіх знімалася в рекламних кампаніях Puma, а також з’являлася на обкладинках Vogue та Elle.

Ярослава Магучіх

Нагадаємо, на етапі "Діамантової ліги" у Парижі Магучіх зуміла перестрибнути планку на висоті 2,10 м, побивши "вічний" світовий рекорд, який тримався не одне десятиліття. А на Олімпіаді-2024 українка, окрім блискучої перемоги, запам’яталася своєю надзвичайною холоднокровністю під час змагань. Ярослава "спала" прямо під час фіналу. Пізніше спортивний лікар пояснив поведінку легкоатлетки.

Після Ігор у Парижі українка встигла перемогти на етапі "Діамантової ліги" в Лозанні, а також стала найкращою в Цюриху. Обидва турніри проходили у Швейцарії. Також їй підкорилося "золото" у фіналі змагань у Брюсселі.