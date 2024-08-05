Магучіх зізналася, чому "заснула" на Олімпіаді

Спортсменка не сумувала на Іграх, а просто відпочивала

Олімпійська чемпіонка Парижа-2024 у стрибках у висоту Ярослава Магучіх під час фінального турніру лежала із заплющеними очима між своїми спробами. Про "сон" українки навіть пожартувала пресслужба Ігор.

"Телеграф" вирішив дізнатися у Ярослави, чому вона "спить" під час головних стартів чотириріччя. Спортсменка пояснила все відпочинком між спробами.

— Про що ви думали, коли лежали на доріжці між спробами. Ви одна лежали, і часто з заплющеними очима, тоді як суперниці сиділи?

— Насправді лежу, щоби просто відпочити між спробами. Я не думаю ні про що, можу дивитися на небо, можу трохи переглянути змагання в інших секторах, сьогодні поряд з нами проходило метання молота. А так я намагаюся ні про що не думати, а просто налаштовуватись на стрибки, щоб зробити все правильно.

Нагадаємо, у соцмережі Х пресслужба Олімпіади-2024 зауважила, як спортсменка "спить" прямо під час змагань.

Ви можете відпочивати, але чи можете ви задрімати під час фіналу Олімпійських ігор?

Оновлення: Сон приносить золоті медалі, кожен має спати більше", — пожартували організатори.

Нагадаємо, Разом із Магучіх на п’єдестал пошани піднялася ще одна українка — Ірина Геращенко, яка поділила "бронзу" з австралійкою. На сайті "Телеграф" доступне повне відео фіналу Ігор у стрибках у висоту.