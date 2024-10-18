Прощавай, бабине літо, привіт - мороз: якою буде погода в Україні у вихідні

У деяких областях будуть сильні заморозки

Початок осені цього року вражав українців надзвичайно теплою погодою. Бабине літо затягнулося, даруючи комфортні температури та сонячні дні.

Проте природа бере своє, і в другій половині жовтня нарешті приходить справжня метеорологічна осінь. За даними Sinoptik.ua, синоптики прогнозують типову для цієї пори року погоду на найближчі вихідні.

Прогноз погоди в Україні на 19-20 жовтня

19-20 жовтня в Україні очікується прохолодна, переважно малохмарна погода. Це ідеальний час для прогулянок на свіжому повітрі та завершення осінніх робіт на дачних ділянках.

У суботу, 19 жовтня, найнижчі температури прогнозують на сході країни. У Донецькій та Луганській областях повітря прогріється лише до +7…+9°С. Південь та захід будуть теплішими: там термометри покажуть +11…+13°С, а на Закарпатті навіть до +15°С. На решті території України температура коливатиметься в межах +9…+11°С.

Температура повітря в Україні 19 жовтня

Небо над більшістю регіонів буде хмарним. Невеликі дощі можливі в Запорізькій, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Харківській і Луганській областях. Решта регіонів залишаться сухими.

Неділя, 20 жовтня, порадує українців кращою погодою. Синоптики прогнозують невелику хмарність без опадів. Температура повітря в північних, центральних і східних регіонах становитиме +9…+12°С. На півдні та заході буде трохи тепліше: +11…+13°С, а на Закарпатті знову найтепліше — до +15°С.

Температура повітря в Україні 20 жовтня

Варто звернути увагу на нічні години. З 19 на 20 жовтня в Україну прийдуть серйозні заморозки. На заході та півночі країни, а також у Черкаській, Вінницькій та Одеській областях температура може опуститися до 0…-5°С у повітрі. У Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях очікується 0…-3°С як на поверхні ґрунту, так і в повітрі. На решті території прогнозують 0…-3°С у повітрі.

Раніше "Телеграф" також розповідав, якою буде погода в Україні 18 жовтня. Хмари розступляться і впустять заморозки.