Скільки дров можна буде зберігати без остраху "загриміти" у тюрму

Роз'яснення надав нардеп

Один з авторів скандального законопроєкту №9665 про тюремні терміни за зберігання дров Максим Павлюк назвав обсяги, за які покарання не буде загрожувати. Без наслідків можна буде зберігати до 30 кубічних метрів соснових дров або до 15 кубічних метрів дубових.

Крім того, за його словами, ця норма запрацює не раніше, як з початку підготовки до наступного опалювального сезону, повідомляється у Telegram-каналі "Слуга народу". Він наголосив, що законопроєкт спрямований на боротьбу із "чорними лісорубами" та незаконними пилорамами, а не на населення, яке обігрівається дровами.

"В окремих ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що начебто норми проголосованого законопроєкту забороняють населенню зберігати вдома дрова для власного користування без підтверджуючих документів. Такі повідомлення абсолютно не відповідають дійсності і є не просто довільним трактування проголосованих норм, а відвертою неправдою", — заявив депутат.

Павлюк уточнив, що кримінальна відповідальність загрожуватиме тим, хто зберігає дров на суму понад 30 тисяч гривень. А це, додав він, за даними ДроваЄ, – 30 м куб. сосни, або 15 м куб. дуба.

Нагадаємо, Верховна Рада 10 жовтня ухвалила закон, який передбачає відповідальність за зберігання дров невстановленого походження. Зокрема йдеться про штраф від 34 тис. грн та від 5 до 7 років позбавлення волі. Це викликало широкий резонанс та протест у суспільстві.

Як повідомляв "Телеграф", один з ініціаторів законопроєкту, народний депутат Юрій Камельчук ("Слуга народу") розповів, чи будуть ходити по домах та перевіряти кількість дров.