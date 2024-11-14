У Львові нетвереза співробітниця ТЦК здійснила ДТП. Як її покарали

Рівень алкоголю в її крові перевищив норму

Сихівський районний суд Львова виніс вирок військовослужбовиці районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки (ТЦК СП) за водіння транспортного засобу у нетверезому вигляді.

Про це йдеться в рішенні суду. Жінка керувала транспортним засобом, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, але була зупинена працівниками патрульної поліції. Під час перевірки в її крові виявили 2,46 проміле, що в понад 12 разів перевищує встановлену норму, а саме — 0,2 проміле.

Крім того, жінка не врахувала дорожню обстановку і стан транспортного засобу, а також не дотрималась безпечного інтервалу. В результаті це спричинило ДТП.

Автомобіль під керуванням нетверезої працівниці ТЦК наїхав на інші транспортні засоби під час об’їзду перешкоди. Йдеться про транспорт, який в цей час зупинився на червоному сигналі світлофора у попутному напрямку.

Враховуючи вищезазначені обставини, суд визнав працівницю ТЦК винною у здійсненні правопорушень, передбачених ч.1 ст.130 та ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їй призначено штраф в розмірі 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 1 рік.

У місцевих ЗМІ кажуть, що ймовірно йдеться про працівницю РТЦК Ірину Гельжинську.

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