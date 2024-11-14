Во Львове нетрезвая сотрудница ТЦК совершила ДТП. Как ее наказали

Уровень алкоголя в ее крови превысил норму

Сыховский районный суд Львова вынес приговор военнослужащей районного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) за вождение транспортного средства в нетрезвом виде.

Об этом говорится в решении суда. Женщина управляла транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, но была остановлена сотрудниками патрульной полиции. Во время проверки в крови обнаружили 2,46 промилле, что в более чем 12 раз превышает установленную норму, а именно — 0,2 промилле.

Кроме того, женщина не учла дорожную обстановку и состояние транспортного средства, а также не соблюдала безопасный интервал. В результате это повлекло за собой ДТП.

Автомобиль под управлением нетрезвой работницы ТЦК наехал на другие транспортные средства при объезде препятствия. Речь идет о транспорте, который остановился на красном сигнале светофора в попутном направлении.

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, суд признал работницу ТЦК виновной в совершении правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.130 и ст. 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ей назначен штраф в размере 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год.

В местных СМИ говорят, что, вероятно, речь идет о работнице РТЦК Ирине Гельжинской.

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