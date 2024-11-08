А як же $4000 та медики? Українці бурхливо обговорюють "вчительську тисячу" та роблять перші меми

Українці жартома називають тисячу гривень "сакральною" сумою

1 січня 2025 року в Україні буде запроваджено щомісячну "вчительську доплату" до заробітної плати педагогів у розмірі 1000 гривень "на руки". Починаючи з вересня, ця виплата збільшиться.

"Телеграф" зібрав реакцію в соцмережах на цю урядову ініціативу. Більшість коментаторів не забули про обіцянки Володимира Зеленського підвищити заробітну плату кожному вчителеві до 4 тисяч доларів.

Також багато інтернет-користувачів припускають, що така виплата — це підкуп вчителів напередодні виборів, що нібито наближаються.

Люди зазначають, що тисяча гривень для влади – якась сакральна сума, мабуть згадуючи Національний кешбек.

Тим часом коментатори згодні, що сьогодні на тисячу гривень практично нічого не купиш.

Нагадаємо, навесні українським вчителям планували підвищити зарплатню до 40 тисяч гривень. Її рівень мав залежати від кваліфікації та реальних досягнень.

На прохання журналіста пояснити, звідки взялася така цифра і чи взагалі реальна вона, депутатка Наталія Піпа відповіла: "Де шляхи зростання, я не знаю, хіба що залучатимемо кошти з-за кордону".