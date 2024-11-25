На одному цвинтарі з Назарієм Яремчуком і воїнами: як виглядає могила Геннадія Москаля

Політика не стало у віці 73 років і похований він у рідному місті

Колишній голова Луганської облдержадміністрації, ексголова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль пішов із життя 17 березня 2024 року. Поховали чоловіка у його рідному місті.

За словами ексгенпрокурора України Юрія Луценка, його колега лікувався від онкологічного захворювання. Не стало Москаля після тяжкої хвороби у віці 73 років.

Похорон політика пройшов 19 березня. На прощання з нардепом зібралися сотні людей. Колеги Геннадія Геннадійовича згадували, що він ніколи "не ліз до кишені за файним словом". "Був у курсі всіх аспектів політичних в Україні, тримав руку на пульсі й знав більше ніж декотрі політики", — говорив нардеп 7 та 8 скликання Максим Бурбак.

Де похований Геннадій Москаль

Український політик знайшов свій останній притулок у рідних Чернівцях. Могила Геннадія Москаля знаходиться на Центральному цвинтарі міста. Там же поховано й легендарного співака Назарія Яремчука, а також українських воїнів.

Як виглядає могила Геннадія Москаля

У жовтні 2024 року колишній президент України Петро Порошенко вшанував своєю присутністю героїв України, де також відвідав політика Геннадія Москаля, який у 2019 році вийшов із партії Порошенка "Солідарність".

"Тут свій вічний спокій знайшов Геннадій Москаль. Він був не просто яскравою і талановитою людиною, а й палким патріотом України. Вічна пам’ять…", — йдеться у посту п’ятого президента.

Петро Порошенко вшанував пам’ять колеги Геннадія Москаля

Пам’ятник Геннадію Москалю ще не встановлювали. Хоча церква не визначає жорстких рамок встановлення пам’ятників на могилу померлого, за народними віруваннями це бажано робити лише через рік після поховання.

Раніше "Телеграф" повідомляв, якими "гострими" фразами запам’ятався Геннадій Москаль українцям. Також ми розповідали, яка історія у прізвища Москаль.