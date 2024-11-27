Не только для красоты: зачем на джинсах делают кожаные нашивки и заклепки

Об этом мало кто знает

Джинсы есть в гардеробе практически у каждого человека, ведь именно они стали неотъемлемой частью нашей культуры и стиля. Наверняка вы когда-нибудь задумывались над тем, для чего на джинсы нашивают кожаные этикетки, а по углам карманов располагают металлические заклепки.

Оказывается, что эти элементы одежды имеют практическое применение и не являются банальным декором. Интересно, что они были придуманы более ста лет назад, но до сих пор активно используются и считаются не только данью моде.

"Телеграф" рассказывает об элементах джинс, которые все видели, но никто не знал для чего они нужны на самом деле.

Как называется кожаная нашивка на джинсах и кто ее придумал

Почти 150 лет назад "отец" джинсов и основатель известной компании Levi's Леви Страусс впервые прикрепил на заднюю часть джинсового комбинезона кожаную нашивку. Она получила название жакрон, и вскоре Страус начал активно использовать ее для всех своих джинсов.

Эта маленькая нашивка прямоугольной или квадратной формы, которая находится на задней стороне пояса джинсов раньше была исключительно визитной карточкой Levi's.

Изначально Страусс при помощи кожаных патчей решил бороться с подделками, которые заполоняли в 1870-1880-х годах рынки "фейками" рабочих комбинезонов Levi's.

Тогда Страусс и придумал маркировать свои оригинальные джинсы особыми этикетками, изготовленными из натуральной кожи. На них был изображен логотип бренда с двумя лошадьми.

Другие компании не могли повторить такие нашивки по одной причине – это было очень дорого. У производителей просто не хватало денег на натуральную кожу и специальное оборудование, при помощи которого можно было сделать оттиск на патче.

Для чего нужна кожаная нашивка на поясе джинс сейчас

Изначально патчи пришивались для борьбы с подделками, а сегодня — это "полотно" для информации и маркетинга. По сути, они являются простыми ярлыками с указанием бренда, иногда — правилами ухода, составом и плотностью денима.

Однако кожаная этикетка также способна укреплять джинсы в области талии, так как во время активной носки они могут растягиваться. Наличие жакрона может препятствовать этому и помочь сохранить линию талии.

Заклепки на карманах джинсов — для чего они служат

На самом деле заклепки на джинсах играют очень важную роль — они значительно продлевают карманам жизнь, сохраняя их целыми как можно дольше. Благодаря металлическим заклепкам даже после многократных стирок швы не растрепываются, а уголки не протираются.

Данную "фишку" придумал лично праотец всех джинсов Ливай Страусс, основавший одноименную компанию Levi Strauss & Co в 1853-м году. Уже в те времена углы карманов укрепляли заклепками, чтобы они не отрывались в результате частого ежедневного использования.

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