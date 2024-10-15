Ляшко офіційно комбриг: чому він так стрімко отримав підвищення

Від лейтенанта до комбрига за два роки

Екснардепа Олега Ляшка офіційно призначили командиром батальйону безпілотних систем у 63 окремій механізованій бригаді. Протягом двох років служби він добре себе зарекомендував.

Про це повідомляє 11 армійський корпус Сухопутних сил ЗСУ. Зазначається, що рішення ухвалили на підставі клопотання та плану переміщення командира бригади.

За словами 11 армійського корпусу, екснардеп протягом двох років служби зарекомендував себе як людина, яка "одразу почала глибоко вникати" у суть та роль безпілотних систем на полі бою, "розуміючи їхню важливість".

"Під час його перебування на посадах, пов'язаних із безпілотними системами, була організована робота з відбиття значної кількості механізованих штурмів, знищено сотні одиниць техніки та живої сили противника", — йдеться у повідомлені.

Також зазначається, що підрозділ безпілотників 63 ОМБр ввійшов до 10 найкращих підрозділів за ефективністю ураження живої сили та військової техніки ворога з використанням безпілотних систем.

"Враховуючи вищезазначене, командуванням 63-Ї ОМБР та 11 армійського корпусу, було прийнято відповідне кадрове рішення щодо призначення лейтенанта Ляшка Олега Валерійовича на посаду командира батальйону безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади", — додають у корпусі.

Зауважимо, що екснардепка Тетяна Чорновол навпаки домоглась свого зниження у посаді і додала, що Ляшко може бути гарним комбригом.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим був відомий одіозний політик Олег Ляшко.