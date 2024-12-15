Елочные украшения родом из СССР: чем украшали новогоднее дерево наши родители (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Качественной детализации этим украшениям не хватало
Во времена Советского союза празднование Нового года было едва ли не самым большим праздником. Вытеснив Рождество, этот день стал культовым для многих семей и готовился к нему как положено. Главное украшение дома – елку – наряжали не только гирляндами, но и игрушками, которые часто были стеклянными.
У старшего поколения до сих пор сохранились странноватые разноцветные сосульки и шарики. "Телеграф" сделал подборку популярных елочных украшений времен СССР.
В 1950-х, кроме уже привычных к тому времени игрушек на ниточке, появились игрушки на застежках. Они цеплялись на еловую ветку, а не свешивались с нее. Среди игрушек часто можно встретить персонажей сказок или мультфильмов.
Также чуть ли не у каждого на елке была или девочка на санках, или девочка с куклой. Но детализации этим украшениям не хватало, ведь лица у персонажей размазаны, а куклу в руке даже сложно узнать.
Так и после выхода ленты "Карнавальная ночь" популярным елочным украшением стали стеклянные часы с поплывшими стрелками.
Елочные игрушки из стекляруса были также популярны, но из-за своей хрупкости редко выдерживали испытание временем. У таких игрушек часто встречались странные геометрические формы.
Кроме сосулек, на новогоднее дерево еще вешали так называемые ракетные пики. А на верхушке красовалась либо красная, либо разноцветная звезда уже привычный символ СССР.
Ранее "Телеграф" рассказывал о новогодних продуктах, которые были дефицитными в СССР.