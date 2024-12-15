Елочные украшения родом из СССР: чем украшали новогоднее дерево наши родители (фото)

Качественной детализации этим украшениям не хватало

Во времена Советского союза празднование Нового года было едва ли не самым большим праздником. Вытеснив Рождество, этот день стал культовым для многих семей и готовился к нему как положено. Главное украшение дома – елку – наряжали не только гирляндами, но и игрушками, которые часто были стеклянными.

У старшего поколения до сих пор сохранились странноватые разноцветные сосульки и шарики. "Телеграф" сделал подборку популярных елочных украшений времен СССР.

В 1950-х, кроме уже привычных к тому времени игрушек на ниточке, появились игрушки на застежках. Они цеплялись на еловую ветку, а не свешивались с нее. Среди игрушек часто можно встретить персонажей сказок или мультфильмов.

Джин Зайка

Также чуть ли не у каждого на елке была или девочка на санках, или девочка с куклой. Но детализации этим украшениям не хватало, ведь лица у персонажей размазаны, а куклу в руке даже сложно узнать.

Девочка с куклой Парашют и лампа Баба Яга и Мужичок с кулачок

Так и после выхода ленты "Карнавальная ночь" популярным елочным украшением стали стеклянные часы с поплывшими стрелками.

Елочные игрушки из стекляруса были также популярны, но из-за своей хрупкости редко выдерживали испытание временем. У таких игрушек часто встречались странные геометрические формы.

Кроме сосулек, на новогоднее дерево еще вешали так называемые ракетные пики. А на верхушке красовалась либо красная, либо разноцветная звезда уже привычный символ СССР.

Ракетные пики

Красная звезда Разноцветная звезда

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