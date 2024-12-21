Мальчики-зайчики и девочки-снежинки. Почему в СССР дети ходили в одинаковых новогодних костюмах

Этому есть логическое объяснение

В советские времена часто детей в школах и садах на новогодние празднования одевали в костюмы зайчиков и снежинок. И даже тогда у многих это вызвало вопрос.

"Телеграф" узнал, почему в СССР все мальчики были зайками, а девочки — снежинками.

Во время новогодних карнавалов в СССР было принято, чтобы дети встречали Деда Мороза и Снегурочку в костюмах. Однако родители должны были об этом позаботиться заранее, и сшить наряды своими руками. Как оказалось, одеть мальчика в белые или серые брюки с такого же цвета кофточкой и добавить уши легко, примерно то же самое было и с костюмами для девочек.

То есть мальчикам нашивали на штаны и кофточки белый или серебряный дождик и делали из картона уши, украшали их ватой и блестками. Так появлялся на карнавале мальчик-зайчик. С девчонками-снежинками было еще легче, ведь любое белое, голубое, сероватое платье становилось нарядом для снежинки. Его обильно обшивали дождиком, добавляли такой же веночек и готово.

В общем, костюмы мальчиков-зайчиков и девочек-снежинок были легкие в изготовлении родителями, и к тому же могли передаваться из поколения в поколение. Потому в СССР их так много и было.

Еще одной причиной в этом вопросе послужило большое количество детей, что не позволяло преподавателям и воспитателям предоставить каждому ребенку уникальную роль. Больше того родителям не очень нравилось морочить голову со сверхтяжелым карнавальным костюмом. Поэтому в спектаклях могли принимать участие до 10 зайчиков и столько же снежинок.

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