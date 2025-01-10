Крабовый салат заиграет новыми красками: что к нему добавить (видео)
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В праздник и на будни
Салатом с крабовыми палочками давно уже никого не удивить. Его часто готовят с рисом, чтобы он был более сытным, однако такую закуску можно сделать и легкой.
Для этого достаточно убрать майонез и добавить вареные яйца и зеленый лук. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить салат с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- крабовые палочки;
- огурец;
- кукуруза;
- яйца;
- зеленый лук;
- майонез;
- соль, перец;
Способ приготовления:
1.Крабовые палочки, огурец и яйца порезать кубиками.
2.Добавить сладкую кукурузу и зеленый порезанный лук.
3.Заправить майонезом, посолить и поперчить, перемешать.