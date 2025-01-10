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Крабовый салат заиграет новыми красками: что к нему добавить (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Всегда пользуется успехом у гостей
Всегда пользуется успехом у гостей. Фото russianfood.com

В праздник и на будни

Салатом с крабовыми палочками давно уже никого не удивить. Его часто готовят с рисом, чтобы он был более сытным, однако такую закуску можно сделать и легкой.

Для этого достаточно убрать майонез и добавить вареные яйца и зеленый лук. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить салат с крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • крабовые палочки;
  • огурец;
  • кукуруза;
  • яйца;
  • зеленый лук;
  • майонез;
  • соль, перец;

Способ приготовления:

1.Крабовые палочки, огурец и яйца порезать кубиками.

2.Добавить сладкую кукурузу и зеленый порезанный лук.

3.Заправить майонезом, посолить и поперчить, перемешать.

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#Салат #Яйцо #Крабовые палочки #Готовим дома