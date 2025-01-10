Крабовый салат заиграет новыми красками: что к нему добавить (видео)

В праздник и на будни

Салатом с крабовыми палочками давно уже никого не удивить. Его часто готовят с рисом, чтобы он был более сытным, однако такую закуску можно сделать и легкой.

Для этого достаточно убрать майонез и добавить вареные яйца и зеленый лук. А рецептом вкусности с нами поделились на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить салат с крабовыми палочками

Ингредиенты:

крабовые палочки;

огурец;

кукуруза;

яйца;

зеленый лук;

майонез;

соль, перец;

Способ приготовления:

1.Крабовые палочки, огурец и яйца порезать кубиками.

2.Добавить сладкую кукурузу и зеленый порезанный лук.

3.Заправить майонезом, посолить и поперчить, перемешать.