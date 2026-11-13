Ректору університету Богомольця Кучину оголосили другу підозру через ремонт фасаду: йдеться про мільйонні збитки

Перший епізод стосувався ремонту покрівлі того самого корпусу

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Ректору Національного медичного університету імені О. О. Богомольця Юрію Кучину повідомили другу підозру у службовій недбалості. Йдеться про збитки на 13,7 млн грн під час ремонту фасаду морфологічного корпусу у 2020 році.

Про це повідомляють джерела "Комерсант український" у правоохоронних органах.

Що слідство встановило про ремонт фасаду

За матеріалами слідства, у вересні 2020 року університет уклав із ТОВ "ОЛСТЕР" договір на ремонт фасаду корпусу на проспекті Перемоги, 34 за 23,579 млн грн до кінця року. Детективи вважають, що Кучин підписував акти без належної перевірки обсягів і вартості робіт. Технагляд замовили лише 25 листопада, після прийняття й оплати восьми актів — підряднику перерахували 23,047 млн грн. Експертиза встановила завищення за чотирма актами на 13,728 млн грн.

За версією слідства, недбалістю ректора скористався проректор з економічних питань Володимир Титикало, організувавши розтрату на користь підрядника у змові із заступником ректора з господарських питань Юрієм Богданом та фактичним керівником компанії Людмилою Нестеренко. БЕБ окремо повідомило про підозру проректору в організації розтрати та переплату за фасадні роботи на 13,7 млн грн.

Морфологічний корпус Національного медичного університету імені О. О. Богомольця/ Вікіпедія

Перша підозра та відсторонення ректора

Першу підозру за тією самою статтею Кучин отримав 29 жовтня 2026 року через ремонт покрівлі морфологічного корпусу у 2021 році тою ж ТОВ "ОЛСТЕР": експертиза встановила завищення вартості робіт більш ніж на 2,2 млн грн. Договір на ремонт покрівлі у 2021 році уклали на 10,9 млн грн, хоча її повністю замінили ще у 2014–2015 роках. Згодом ректора тимчасово відсторонили від роботи на підставі рішення суду. Він заявив про дискредитацію.

Як раніше розповідав "Телеграф", Верховний Суд остаточно підтвердив повернення громаді Києва 5,5 га заповідної землі на Трухановому острові. Водночас у резонансній справі досі не висунуті підозри.