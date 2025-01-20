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Праздник 20 января: что нельзя делать, чтобы не привлечь бедность

Автор
Виктория Козар
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Какой сегодня праздник 20 января
Какой сегодня праздник 20 января. Фото Canva

Обратите внимание на запреты этого дня

Сегодня, 20 января, по новоюлианскому календарю верующие отмечают День памяти преподобного Евтимия Великого. По старому стилю праздник приходился на 2 февраля.

Евтимий появился на свет в IV веке в Мелитине, на территории современной Турции. У его родителей долго не было детей, и верующие пообещали отдать потомка на служение Богу. Так, парня наставлял на духовный путь священник.

Евтимий был очень благочестивым, много молился, вел аскетический образ жизни. Он постригся в монахи и основал несколько монастырей. Там святой был наставником других монахов, учил молиться и делать духовные упражнения.

Евтимий также имел дар исцеления больных, предвещал разные опасности, давал дельные подсказки. Его не стало в 473 году.

Традиции и приметы 20 января

В этот день христиане посещают Службу Божью и молятся преподобному Евфимию. Верующие просят святого помочи в делах, быстрого выздоровления и возможности зачать ребенка.

  • Наши предки в этот день следили за облаками.
  • Ясно светит солнце – ждите скорой весны.
  • Снежит в этот день – так будет до Масленицы.

Что нельзя делать 20 января

  • В этот день нельзя лгать, наговаривать на кого-нибудь, сплетничать.
  • Не следует выходить из дома во второй половине дня.
  • Не поднимайте с земли мелкие деньги и монеты, потому что это привлечет бедность.

Именины 20 января

День ангела в этот день отмечают Павел, Семен, Инна.

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