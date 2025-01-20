Праздник 20 января: что нельзя делать, чтобы не привлечь бедность
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Обратите внимание на запреты этого дня
Сегодня, 20 января, по новоюлианскому календарю верующие отмечают День памяти преподобного Евтимия Великого. По старому стилю праздник приходился на 2 февраля.
Евтимий появился на свет в IV веке в Мелитине, на территории современной Турции. У его родителей долго не было детей, и верующие пообещали отдать потомка на служение Богу. Так, парня наставлял на духовный путь священник.
Евтимий был очень благочестивым, много молился, вел аскетический образ жизни. Он постригся в монахи и основал несколько монастырей. Там святой был наставником других монахов, учил молиться и делать духовные упражнения.
Евтимий также имел дар исцеления больных, предвещал разные опасности, давал дельные подсказки. Его не стало в 473 году.
Традиции и приметы 20 января
В этот день христиане посещают Службу Божью и молятся преподобному Евфимию. Верующие просят святого помочи в делах, быстрого выздоровления и возможности зачать ребенка.
- Наши предки в этот день следили за облаками.
- Ясно светит солнце – ждите скорой весны.
- Снежит в этот день – так будет до Масленицы.
Что нельзя делать 20 января
- В этот день нельзя лгать, наговаривать на кого-нибудь, сплетничать.
- Не следует выходить из дома во второй половине дня.
- Не поднимайте с земли мелкие деньги и монеты, потому что это привлечет бедность.
Именины 20 января
День ангела в этот день отмечают Павел, Семен, Инна.
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