Готовится просто, съедается быстро: как приготовить слойки с грибами (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Такие слойки готовятся легко и быстро
Из слоеного теста можно приготовить разнообразные вкусные блюда. Это могут быть слойки с сыром и инжиром, которые обязательно понравятся близким.
Или можно приготовить вкусные пирожки с картофелем и грибами. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".
Как приготовить слойки с грибами и картофелем
Ингредиенты:
- картофель – 5-6 шт.;
- молоко или сливки – 100 мл;
- сливочное масло – 70 г;
- слоеное тесто – 1 уп.;
- соль;
- перец;
- грибы – 150 г;
Способ приготовления:
1.Отварить картофель и приготовить обычное пюре.
2.Грибы помыть, нарезать, поджарить. Добавить в картофель, взбить в пюре миксером в течение 2-5 минут.
3.На размороженном слоеном тесте с одной стороны сделать небольшие метки и в них выложить начинку.
4.Накрыть другой частью и выдавить кружочки среднего размера.
5.Переложить на противень и отправить пирожки выпекаться в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.