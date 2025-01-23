Готовится просто, съедается быстро: как приготовить слойки с грибами (видео)

Такие слойки готовятся легко и быстро

Из слоеного теста можно приготовить разнообразные вкусные блюда. Это могут быть слойки с сыром и инжиром, которые обязательно понравятся близким.

Или можно приготовить вкусные пирожки с картофелем и грибами. Рецептом с нами поделились на Instagram-странице "yuliia.senych".

Как приготовить слойки с грибами и картофелем

Ингредиенты:

картофель – 5-6 шт.;

молоко или сливки – 100 мл;

сливочное масло – 70 г;

слоеное тесто – 1 уп.;

соль;

перец;

грибы – 150 г;

Способ приготовления:

1.Отварить картофель и приготовить обычное пюре.

2.Грибы помыть, нарезать, поджарить. Добавить в картофель, взбить в пюре миксером в течение 2-5 минут.

3.На размороженном слоеном тесте с одной стороны сделать небольшие метки и в них выложить начинку.

4.Накрыть другой частью и выдавить кружочки среднего размера.

5.Переложить на противень и отправить пирожки выпекаться в разогретой до 180 градусов духовке в течение 20 минут.