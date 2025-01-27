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Праздник 27 января: что нельзя делать, чтобы не заболеть

Автор
Виктория Козар
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Какой сегодня праздник 27 января
Какой сегодня праздник 27 января. Фото Canva

Обратите внимание на небо, чтобы понять, какой будет погода

Сегодня, 27 января, согласно новоюлианскому календарю верующие чтят перенесение мощей святого Иоанна Златоустого. Ранее в этот день вспоминали преподобную Нину, покровительницу Грузии.

Святой родился около 347 года. Он посвятил себя нуждающимся и распространял веру в Иисуса Христа. Иван умер в 407 году из-за продолжительной болезни. В 438 году мощи Златоустого перенесли в Константинополь, таким было решение императора Феодосия II.

Мощи Иоанна разместили в храме Святого Мира. Когда верующие открыли гроб, то увидели, что тело святого осталось нетленным. Вскоре мощи Златоустого перенесли в церковь Святых Апостолов. В этот момент Иоанн предстал перед христианами со словами "Мир всем". После этого многим верующим удалось поправиться. С тех пор в христианском мире отмечают перенос мощей святого Иоанна Златоустого.

Традиции и приметы 27 января

В этот день верующие молятся Иоанну Златоустому, чтобы было легче учиться и усваивать новый материал. Также христиане просят святого устранить зубную боль.

  • Если облака двигаются по небу низко, будет холодно.
  • "Потеют" окна — ждите тепло.
  • Увидели, что иней покрыл ветки – будет хороший урожай.
  • Красная луна является предвестником мороза.

Что нельзя делать 27 января

  • В этот день не советуют мыть голову, потому что есть вероятность заболеть.
  • Если будете тратить много денег на Ивана Златоустого, ждите финансовых затруднений.
  • Дарить и принимать подарки в этот день нежелательно.

Именины 27 января

В этот день отмечают День ангела Дмитрий, Иоанн, Петр.

Ранее "Телеграф" рассказывал обо всех днях, когда Виталий празднует День ангела. Собрали разные даты в 2025 году.

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#Традиции #Запреты #Церковный праздник