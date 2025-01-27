Праздник 27 января: что нельзя делать, чтобы не заболеть

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Сегодня, 27 января, согласно новоюлианскому календарю верующие чтят перенесение мощей святого Иоанна Златоустого. Ранее в этот день вспоминали преподобную Нину, покровительницу Грузии.

Святой родился около 347 года. Он посвятил себя нуждающимся и распространял веру в Иисуса Христа. Иван умер в 407 году из-за продолжительной болезни. В 438 году мощи Златоустого перенесли в Константинополь, таким было решение императора Феодосия II.

Мощи Иоанна разместили в храме Святого Мира. Когда верующие открыли гроб, то увидели, что тело святого осталось нетленным. Вскоре мощи Златоустого перенесли в церковь Святых Апостолов. В этот момент Иоанн предстал перед христианами со словами "Мир всем". После этого многим верующим удалось поправиться. С тех пор в христианском мире отмечают перенос мощей святого Иоанна Златоустого.

Традиции и приметы 27 января

В этот день верующие молятся Иоанну Златоустому, чтобы было легче учиться и усваивать новый материал. Также христиане просят святого устранить зубную боль.

Если облака двигаются по небу низко, будет холодно.

"Потеют" окна — ждите тепло.

Увидели, что иней покрыл ветки – будет хороший урожай.

Красная луна является предвестником мороза.

Что нельзя делать 27 января

В этот день не советуют мыть голову, потому что есть вероятность заболеть.

Если будете тратить много денег на Ивана Златоустого, ждите финансовых затруднений.

Дарить и принимать подарки в этот день нежелательно.

Именины 27 января

В этот день отмечают День ангела Дмитрий, Иоанн, Петр.

Ранее "Телеграф" рассказывал обо всех днях, когда Виталий празднует День ангела. Собрали разные даты в 2025 году.