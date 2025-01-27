З появою вашого янголятка! Найкращі привітання з народженням донечки

Важливо привітати щасливих батьків із цією незабутньою миттю в їхньому житті

Народження доні — найщасливіша подія в житті її батьків! Це момент, коли світ наповнюється новим сенсом, а серце розкривається для безмежної любові. З першою усмішкою маленької принцеси кожен день стає яскравішим, а майбутнє — сповненим нових мрій і надій.

З народженням донечки у вашому домі оселяється справжнє диво, яке приносить із собою щастя, гармонію та віру в краще. Це особлива подія, яка змінює життя назавжди. Важливо привітати батьків маленького янголятка з цією незабутньою подією та розділити з ними радість народження їхньої донечки.

"Телеграф" приготував зворушливі та душевні привітання з народженням доні, якими ви зможете порадувати щасливих батьків.

Щирі привітання народженням донечки своїми словами

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🎀 Вітаємо з появою маленької принцеси! Нехай її життя буде сповнене радості, здоров’я та любові, а кожен день дарує нові відкриття й щасливі моменти!

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💕 Нехай ваша донечка росте ніжною, щирою та доброю! Хай у її оченятах завжди світиться щастя, а серце наповнюється любов’ю!

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👶 З народженням крихітки! Нехай ваша доня буде найщасливішою дівчинкою у світі, а ваше батьківське серце переповнюється гордістю за неї!

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🦋 Нехай перший подих вашої донечки буде благословенний небесами, а її життя наповнене світлом, теплом і гармонією!

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🌼 З появою вашого янголятка! Нехай вона росте здоровою, красивою та розумною. Хай її дитинство буде сповнене казок і чудес!

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🍼 Нехай кожен день вашої донечки буде як яскрава квітка у букеті життя — сповнений щастям і радістю!

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🌷 Вітаємо зі справжнім дивом! Нехай ваша донька завжди відчуває тепло вашої любові та підтримку на кожному кроці свого життя.

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🌺 З народженням донечки! Нехай вона росте у здоров’ї, любові та мирі. Бажаємо, щоб усі її мрії та бажання здійснювались!

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❤️ Вітаємо новоспечених батьків! Нехай ваша донечка буде найсвітлішою зірочкою, яка освітлюватиме ваш шлях навіть у найтемніші часи.

Красиві християнські привітання з народженням донечки

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🌟 Благословенного вам батьківства! Хай маленька принцеса буде під небесним захистом і завжди відчуває присутність Бога у своєму житті.

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✝️ Нехай ваш дім наповнюється світлом і теплом від усмішок вашої донечки, а Господь завжди буде поруч, оберігаючи вашу родину!

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🌸 Нехай Бог оберігає вашу маленьку донечку, дарує їй міцне здоров’я, світлий шлях і вірних друзів!

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❤️ З народженням маленької принцеси! Нехай Бог дарує їй здоров’я, добру долю і щасливе життя, а вашій сім’ї — мир і злагоду.

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🦋 Нехай Господь покладе свою руку на вашу донечку, даруючи їй щастя, віру й захист у всі дні її життя.

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✨ Нехай Бог дає мудрість вам, як батькам, і благословляє вашу родину, щоб ваша донечка зростала у мирі, любові та злагоді!

Вірші з народженням доні

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З щасливим днем в житті вітаю,

А вашій донечці бажаю

Рости здоровою, красивою,

А головне — дуже щасливою!

Хай крихітка тривог не знає,

Підтримку вашу відчуває,

Хай перешкод в її житті не буде,

І завжди поруч будуть рідні люди!

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З донечкою вас, батьки,

Вітаємо залюбки,

Здоровенька щоб була

І щасливою жила.

Ви на радість та добро

Подаруйте їй тепло.

Ми даруєм побажання

Вам терпіння та кохання.

Щоб красивою росла

І не знала вона зла,

Тільки посмішки ляльок.

Татові — грошей мішок.

Щоб раділи з нею всі,

Трохи заздрили красі.

Ангела їй охоронця —

Небесного оборонця.

***

Благословенний день сьогодні,

На світ з`явилось немовля.

Хай донечка буде здорова,

Щаслива вся ваша сім`я.

Росте грайлива і смілива,

Активна й радісна завжди.

Хай доля буде з нею мила,

І захищає від біди.

***

Бажаєм донечці здоров’я,

Щоб завжди радувала вас.

Щоб очі крихітки світились,

Щаслива була повсякчас.

Росла весела і щаслива,

Розумна, добра, щира, мила.

Турбот в своїм житті не знала,

Й лиха година оминала.

***

З днем народження манюні

Вас вітаєм від душі.

Хай зростає та дивує

В колі щастя та краси!

Вам бажаєм, щоб маленька

Мала долю золоту.

Щоб була з усіх найкраща,

Надихала всю сім’ю!

***

Вітаю вас із тим,

Що доня народилась.

Щоби щаслива доля

До неї прихилилась.

Щоби росла здорова,

Щоб тішила всім очі,

Щоб радісними були

В дитинки дні і ночі.