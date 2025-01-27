З появою вашого янголятка! Найкращі привітання з народженням донечки
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Важливо привітати щасливих батьків із цією незабутньою миттю в їхньому житті
Народження доні — найщасливіша подія в житті її батьків! Це момент, коли світ наповнюється новим сенсом, а серце розкривається для безмежної любові. З першою усмішкою маленької принцеси кожен день стає яскравішим, а майбутнє — сповненим нових мрій і надій.
З народженням донечки у вашому домі оселяється справжнє диво, яке приносить із собою щастя, гармонію та віру в краще. Це особлива подія, яка змінює життя назавжди. Важливо привітати батьків маленького янголятка з цією незабутньою подією та розділити з ними радість народження їхньої донечки.
"Телеграф" приготував зворушливі та душевні привітання з народженням доні, якими ви зможете порадувати щасливих батьків.
Щирі привітання народженням донечки своїми словами
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🎀 Вітаємо з появою маленької принцеси! Нехай її життя буде сповнене радості, здоров’я та любові, а кожен день дарує нові відкриття й щасливі моменти!
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💕 Нехай ваша донечка росте ніжною, щирою та доброю! Хай у її оченятах завжди світиться щастя, а серце наповнюється любов’ю!
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👶 З народженням крихітки! Нехай ваша доня буде найщасливішою дівчинкою у світі, а ваше батьківське серце переповнюється гордістю за неї!
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🦋 Нехай перший подих вашої донечки буде благословенний небесами, а її життя наповнене світлом, теплом і гармонією!
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🌼 З появою вашого янголятка! Нехай вона росте здоровою, красивою та розумною. Хай її дитинство буде сповнене казок і чудес!
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🍼 Нехай кожен день вашої донечки буде як яскрава квітка у букеті життя — сповнений щастям і радістю!
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🌷 Вітаємо зі справжнім дивом! Нехай ваша донька завжди відчуває тепло вашої любові та підтримку на кожному кроці свого життя.
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🌺 З народженням донечки! Нехай вона росте у здоров’ї, любові та мирі. Бажаємо, щоб усі її мрії та бажання здійснювались!
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❤️ Вітаємо новоспечених батьків! Нехай ваша донечка буде найсвітлішою зірочкою, яка освітлюватиме ваш шлях навіть у найтемніші часи.
Красиві християнські привітання з народженням донечки
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🌟 Благословенного вам батьківства! Хай маленька принцеса буде під небесним захистом і завжди відчуває присутність Бога у своєму житті.
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✝️ Нехай ваш дім наповнюється світлом і теплом від усмішок вашої донечки, а Господь завжди буде поруч, оберігаючи вашу родину!
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🌸 Нехай Бог оберігає вашу маленьку донечку, дарує їй міцне здоров’я, світлий шлях і вірних друзів!
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❤️ З народженням маленької принцеси! Нехай Бог дарує їй здоров’я, добру долю і щасливе життя, а вашій сім’ї — мир і злагоду.
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🦋 Нехай Господь покладе свою руку на вашу донечку, даруючи їй щастя, віру й захист у всі дні її життя.
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✨ Нехай Бог дає мудрість вам, як батькам, і благословляє вашу родину, щоб ваша донечка зростала у мирі, любові та злагоді!
Вірші з народженням доні
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З щасливим днем в житті вітаю,
А вашій донечці бажаю
Рости здоровою, красивою,
А головне — дуже щасливою!
Хай крихітка тривог не знає,
Підтримку вашу відчуває,
Хай перешкод в її житті не буде,
І завжди поруч будуть рідні люди!
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З донечкою вас, батьки,
Вітаємо залюбки,
Здоровенька щоб була
І щасливою жила.
Ви на радість та добро
Подаруйте їй тепло.
Ми даруєм побажання
Вам терпіння та кохання.
Щоб красивою росла
І не знала вона зла,
Тільки посмішки ляльок.
Татові — грошей мішок.
Щоб раділи з нею всі,
Трохи заздрили красі.
Ангела їй охоронця —
Небесного оборонця.
***
Благословенний день сьогодні,
На світ з`явилось немовля.
Хай донечка буде здорова,
Щаслива вся ваша сім`я.
Росте грайлива і смілива,
Активна й радісна завжди.
Хай доля буде з нею мила,
І захищає від біди.
***
Бажаєм донечці здоров’я,
Щоб завжди радувала вас.
Щоб очі крихітки світились,
Щаслива була повсякчас.
Росла весела і щаслива,
Розумна, добра, щира, мила.
Турбот в своїм житті не знала,
Й лиха година оминала.
***
З днем народження манюні
Вас вітаєм від душі.
Хай зростає та дивує
В колі щастя та краси!
Вам бажаєм, щоб маленька
Мала долю золоту.
Щоб була з усіх найкраща,
Надихала всю сім’ю!
***
Вітаю вас із тим,
Що доня народилась.
Щоби щаслива доля
До неї прихилилась.
Щоби росла здорова,
Щоб тішила всім очі,
Щоб радісними були
В дитинки дні і ночі.