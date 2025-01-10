У родині був повний матріархат, якщо прізвище звучить так
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Якщо перша частина схожа на жіноче старовинне ім'я, то сумнівів немає — у вас в роду були сильні жінки
Прізвища можуть багато розповісти про історію родини. Деякі з них вказують на те, що в певні часи вашим родом справді правила жінка.
"Телеграф" розповідає, які прізвища є свідченням матріархату в українських родах, посилаючись на роботу мовознавця Юліан Редько "Сучасні українські прізвища".
В давні часи головним у родині мав бути чоловік. Проте, бувало й таке, що жінка ставала головою сім'ї, наприклад, через загибель чоловіка. Більшість з таких прізвищ можна почути й у сучасному світі, ось приклади:
- Гандзюк, Ганчук, Ганненко, Гапченко, Гальченко, Гальчук, Ганзенко
- Маринич, Мариненко, Маринченко, Маринюк, Маринчук, Марущак, Марусяк, Марухненко, Марущенко, Марунчак, Масьома, Мащенко, Мелащенко, Мелашенко, Меланченко, Мотрук, Мотрич, Мотренко
- Катренко, Катрич, Катрук, Катриченко, Катеринчук
- Любащенко, Любченко, Любарщук
- Наталуха, Натальченко, Наталенко, Харитенко, Химченко, Хівренко
- Оксанич, Оксанчук, Оксаниченко, Ольченко, Олениченко
- Євдошенко, Івженко, Ольжич, Ольженко
Є й ще одна ознака, що в давнину головною у вашому роді могла бути жінка — зверніть увагу, з якого слова походить прізвище.
Раніше "Телеграф" розповідав, які українські прізвища давали нарцисам.