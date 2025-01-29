Носіла ще бабуся. За янтарне намисто часів СРСР можна отримати понад 5000 грн (фото)

Прикраси такої форми були не рідкістю в Радянському Союзі

На сайті для українських колекціонерів Violity з’явилося оголошення про продаж бурштинового намиста. Прикраса була виготовлена в СРСР.

Автор оголошення вказує, що реставрація намиста не проводилася. Прикраса зроблена з круглих намистин кольору старого меду.

По центру знаходиться найбільша намистина, до країв їх розмір поступово зменшується. Застібка намиста має різьблення для закручування.

Вказана вартість – 5 500 гривень. Намисто продають за допомогою електронних торгів, де покупцем у підсумку стане той, хто запропонує найвищу ціну.

Зазначається, що продавець перебуває в населеному пункті Глобине Полтавської області та готовий відправити прикрасу "Укрпоштою" або "Новою поштою".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на сайті Violity продають фарфорову статуетку виробництва СРСР під назвою "танцююча українка". Її ціна трохи перевищує мінімальну зарплату в Україні на 2025 рік.

Також ми писали, що в Україні на продаж виставили унікальну приставку Game&Watch "Морський бій". Пристрій зроблено із пластику, реставрація не проводилася, є сліди потертості, немає кришки батарейки.