Зі Стрітенням Господнім 2025! Яскраві картинки та привітання у прозі для близьких та друзів

Побажайте близьким здоров’я, миру та добробуту!

Сьогодні, 2 лютого, згідно з новим календарем, відзначається свято Стрітення Господнє — одне з найважливіших у християнстві. Воно присвячене першому відвідуванню храму Марії з новонародженим Ісусом Христом.

Стрітення Господнє пов’язують з очищенням душі й тіла, із внутрішнім відродженням та духовним оновленням. Це день покаяння і молитви, коли люди прагнуть очистити свою душу від гріхів і звернутися до Бога за благословенням на цілий рік.

"Телеграф" із цього приводу підготував добірку яскравих картинок, щоб ви могли привітати зі святом своїх рідних, близьких та друзів. Побажайте їм здоров’я, добробуту та миру!

Вітаю зі Стрітенням Господнім 2025

Вітаю вас зі Стрітенням Господнім! Нехай світле свято подарує почуття захищеності, тепла та світла. Нехай Господь обдарує всіх нас добротою, милістю та вірою!

Листівки зі Стрітенням Господнім!

Вітаю зі святом Стрітення Господнього та хочу побажати душевної теплоти, постійної гармонії, відради на серці, благополуччя у житті та великого, світлого щастя. Нехай Господь допомагає у скрутну хвилину, нехай удача ні на крок не відступає від тебе.

Як привітати зі Стрітенням Господнім

Вітаю зі Стрітенням Господнім! Бажаю світлих днів, наповнених радістю та теплом! Нехай яскраво світить сонце, на душі буде легко! Величезного щастя, затишку у домі, успіхів на роботі! Більше прекрасного та чудового, дива, чарівництва та міцного здоров'я вам та вашим близьким!

Вітання у прозі та листівки зі Стрітенням Господнім

У свято Стрітення Господнього від душі бажаю добра і справжніх чудес у житті, достатку та втіхи, здоров'я та терпіння, неймовірної краси та радості. Бажаю з відчиненим серцем зустрічати новий день і проживати його з вірою, любов'ю, миром та щастям!

Зі Стрітенням Господнім 2025!

"Телеграф" писав раніше, що не можна робити на Стрітення Господнє, щоб уникнути фінансових невдач. Слід дослухатися деяких заборон.