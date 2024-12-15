Вражав архітектурою та асортиментом: як виглядав один з перших торгівельних центрів Дніпра більш як 50 років тому

У 1970 році він став символом прогресу та сучасної архітектури міста

На початку 1970-х років у Дніпрі, тоді ще Дніпропетровську, відкрився універмаг "Славутич", який став справжнім символом епохи. Його спорудження тривало з кінця 1960-х, а урочисте відкриття відбулося в серпні 1971 року. Його архітектура зі скла та бетону одразу привертала увагу, а інноваційний підхід до організації торгівлі зробили магазин улюбленим багатьма містянами.

Раніше ми розповідали історію магазину "Дитячий світ" в Дніпрі. На відміну від нього "Славутич" було реконструйовано і він досі працює, але вже не як магазин. Пропонуємо зазирнути в минуле та побачити на старих фото, яким був цей легендарний універмаг.

Як працював та виглядав універмаг "Славутич" в Дніпрі

"Славутич" побудували у верхній частині проспекту Кірова (нині проспект Олександра Поля). Ця будівля одразу стала помітною архітектурною частиною району. Сучасна на той час конструкція з бетону та скла гармонійно поєднувала стиль і функціональність, привертаючи увагу мешканців міста.

Будівля універмагу складалася з двох поверхів, де розташовувалися просторі торгові зали. "Славутич" був обладнаний за останнім словом торгової техніки того часу, що робило покупки зручними й організованими. Унікальною особливістю універмагу стало впровадження концепції продажу товарів за комплексами: для дому, дітей та жінок. Це був лише другий подібний магазин в УРСР, що підкреслювало його інноваційність.

"Славутич" 15 грудня 1975 року. Автор фото: Соколова Л.Я.

Місце стало улюбленою точкою покупок та зустрічей для багатьох городян. У той час, коли вибір у магазинах був обмеженим, "Славутич" вирізнявся своєю різноманітністю. Тут можна було придбати одяг, взуття, побутову техніку та інші необхідні речі.

Після розпаду СРСР у 1990-х магазин, як і багато інших об'єктів тієї епохи, пережив значні зміни. У цей період будівля зберегла свою функцію як торговий простір, але з часом почала втрачати статус головного універмагу міста. У 2000-х роках тут розміщувався один із популярних мережевих супермаркетів.

У 2013 році почалася капітальна реконструкція будівлі, яка адаптувала її до потреб сучасного міста. Нині на цьому місці розташований сучасний торгово-офісний центр, який зберіг історичну назву "Славутич".

Свременный вид "Славутича"

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